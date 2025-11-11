El nuevo lugar de Buenos Aires para comer platos de autor en pan brioche sellado: dónde queda

Jotti propone una versión gourmet de la comida callejera, con platos de autor servidos en un pan brioche de 17 centímetros, crocante por fuera y esponjoso por dentro.

La escena de la gastronomía porteña suma una propuesta innovadora que combina técnica, sabor y originalidad. En el corazón de Palermo, de la Ciudad de Buenos Aires, un nuevo espacio ofrece platos de autor servidos dentro de un pan brioche de 17 centímetros, sellado y tostado, que promete transformar la experiencia del street food gourmet en Buenos Aires.

Una propuesta que reinterpreta la comida callejera

El nuevo hot spot de Plaza Serrano se llama Jotti, un concepto que redefine el modo de disfrutar la comida al paso. La iniciativa nació de la creatividad del fotógrafo y referente gastronómico Santiago Olivera, quien durante un viaje a Afganistán en 2023 conoció un formato callejero que lo inspiró profundamente. Al regresar a Buenos Aires, compartió la idea con el chef Dante Franco, conocido por su ingenio y dominio del sabor.

De esa unión surgió una nueva categoría dentro de la gastronomía local: el “prensado gourmet”. El objetivo fue claro desde el inicio: ofrecer platos de autor que se pudieran disfrutar con las manos, sin resignar complejidad ni calidad. El pan brioche, especialmente desarrollado para este proyecto, tiene una textura crocante por fuera y esponjosa por dentro, ideal para contener los rellenos suculentos que distinguen cada propuesta.

Los sabores que marcan tendencia

El menú de Jotti está compuesto por ocho a nueve opciones fijas, además de ediciones especiales y versiones dulces. Entre los favoritos se destaca el Pollo al champiñón gratinado, que combina pollo desmechado con salsa cremosa de champiñones, cebollas caramelizadas y queso gruyere.

Otro clásico en potencia es el Roast Beef, marinado y cocido durante 18 horas, terminado a la plancha con cebollas caramelizadas, queso fundido, huevo y un aderezo café de París. La propuesta se completa con alternativas como el Bourbon Bacon & BBQ Burger, el Cheeseburger tradicional y el Pastrami gratinado con fondue de queso y cerveza, acompañado de chucrut y salsa rusa.

Para quienes prefieren sabores internacionales, el menú incluye El Chingón, con cerdo marinado en especias mexicanas y salsa verde; el Smash Chori, una versión moderna del clásico chorizo con provoleta y criolla; y el Mediterráneo de vegetales, ideal para quienes eligen opciones vegetarianas. Todos los Jottis se sirven con papas fritas y precios accesibles, manteniendo la esencia del disfrute gourmet sin pretensiones.

Diseño, ambiente y experiencia sensorial

El concepto nació del fotógrafo Santiago Olivera y el chef Dante Franco, quienes transformaron una inspiración internacional en una experiencia gastronómica única en Buenos Aires.

El espacio fue diseñado por los propios socios junto a la arquitecta Mónica Ariaudo, madre de Olivera, reconocida por su trayectoria en proyectos gastronómicos. El resultado combina estética retro pop, luces de neón, guiños dosmileros y una atmósfera relajada que invita a quedarse. El deck sobre la vereda se convierte en el punto ideal para disfrutar las noches cálidas en uno de los barrios más vibrantes de la ciudad.

Durante el día, el local ofrece desayunos y meriendas con café y pastelería artesanal de Sans, otro de los proyectos del grupo. Por la noche, el ambiente cambia y se transforma en un punto de encuentro con música, tragos y una energía que mezcla modernidad y nostalgia.

Dónde queda Jotti, el nuevo referente del pan brioche gourmet

Ubicado en pleno Palermo, a pocos metros de Plaza Serrano, Jotti se posiciona como uno de los espacios más originales dentro del circuito de gastronomía contemporánea. Su concepto combina técnica, identidad y una mirada fresca sobre los platos de autor, convirtiéndose en una parada obligada para quienes buscan nuevas experiencias culinarias con sabor a Buenos Aires.