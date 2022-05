Team Aze buscará una victoria histórica ante T1 y Faker

Team Aze buscará su primera victoria en el MSI 2022 en su segundo choque del torneo ante T1, uno de los grandes favoritos del certamen.

Este martes 10 de mayo comenzó el Mid-Season Invitational (MSI) 2022 de League of Legends para Team Aze, que en su debut en la máxima cita regional del primer semestre no pudo vencer al campeón japonés DetonatioN FocusMe (DFM). El representante latinoamericano buscará salir de perdedor este miércoles 11 de mayo y alcanzar una victoria histórica ante T1, el favorito de la LCK, la liga coreana.

Team Aze debutó en el esperado MSI y cayó sin atenuantes ante un durísimo DetonatioN Focus Me, que hizo valer su favoritismo y se llevó la partida en solo 25 minutos. El campeón japonés se colocó por encima de sus rivales latinoamericanos en los primeros minutos en prácticamente todas las líneas. La distancia económica, la diferencia de asesinatos y el dominio del mapa fueron claves para que DFM se impusiera durante todo el encuentro.

Cuándo y dónde ver Team Aze vs T1

El miércoles 11 de mayo, Team Aze buscará ganar su primera partida en el MSI 2022. No la tendrá nada fácil al enfrentarse con el favorito para llevarse el MSI, T1 y Faker, considerado el mejor jugador de la historia de League of Legends. De hecho, varios de los integrantes de Aze aseguraron tras ganarle a Estral en la final de la LLA que soñaban con jugar contra el midlaner surcoreano. El enfrentamiento entre Team Aze y T1 se podrá ver en el canal oficial de la LVP en Twitch y en la página de LoL Esports desde las 8 de nuestro país.

Los demás partidos de Team Aze

El jueves 12 de mayo, Team Aze chocará con Saigon Buffalo a las 9 de la mañana. El domingo 15 de mayo, el grupo A será protagonista de una jornada en la que se terminará de definir quiénes avanzarán en el MSI 2022. La fecha decisiva para Aze empezará temprano: tendrá partidos a las 3, a las 6 y a las 7 de la mañana. En esa jornada los mexicanos tendrán tres partidas en las que buscarán hacerse fuertes y convertirse en el primer conjunto latino en superar la fase de grupos.

Los demás grupos del MSI 2022

Así como el grupo A está conformado por Team Aze, T1, DetonatioN FocusMe y Saigon Buffalo, la zona B está integrado por Royal Never Give Up, PSG Talon, RED Canids e Istanbul Wildcats. Por su parte, el C tiene solamente tres equipos: G2 Esports, Evil Geniuses y ORDER. Cabe destacar que solamente dos equipos por zona avanzarán a la siguiente etapa.