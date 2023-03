Steam: un shooter de una gran franquicia está a mitad de precio por tiempo limitado

Call of Duty: Black Ops Cold War arroja a los fans a las profundidades de la frágil batalla geopolítica de la Guerra Fría del comienzo de los años 80.

Hasta el jueves 23 de marzo, Steam realizó una rebaja en uno de los shooters más entretenidos y con temática histórica que no pasa de moda: el decimoséptimo Call of Duty. Redujo su valor a la mitad y pasó a menos de $5000 en la plataforma de distribución digital de videojuegos desarrollada por Valve Corporation.

Black Ops Cold War es la secuela directa de Call of Duty: Black Ops y transportará a los jugadores al centro de la volátil batalla geopolítica de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), a principios de los 80. Un videojuego que ningún fan de shooters puede dejar sin jugar este 2023, tres años después de su lanzamiento.

Se trata de la quinta entrega Black Ops. Cronológicamente el juego está ambientado después de los acontecimientos de Call of Duty: Black Ops. También es el primero de la saga de Call of Duty en tener una conexión con otros títulos independientes: Call of Duty: Modern Warfare y Call of Duty: Warzone. El juego fue lanzado el 13 de noviembre de 2020.

En qué consiste la historia de CoD: Black Ops Cold War

Podrás ver cara a cara figuras históricas y duras verdades mientras batallas por el mundo en localizaciones icónicas como Berlín del Este, Vietnam, el cuartel general soviético de la KGB y muchos más. Además de la campaña, Cold War trae un arsenal de armas y equipo a la nueva generación de experiencias multijugador y de zombis.

Como agente de élite, sigue el rastro de una figura sombría en una misión para desestabilizar el equilibrio global de poder y cambiar el curso de la historia. Desciende al oscuro centro de una conspiración global junto a los personajes icónicos, más un nuevo elenco de agentes que tratan de detener un complot que lleva décadas forjándose.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Jugabilidad

Call of Duty: Black Ops Cold War tiene lugar después de lo ocurrido en Call of Duty: Black Ops durante la Guerra Fría y está basado en hechos reales.​ Adler cuenta con el apoyo de los personajes de Call of Duty: Black Ops Mason, Woods y Hudson. Con nuevos personajes como Sims, los amigos de MACV-SOG de Adler, el reparador del Mossad, Lazar y el oficial del MI6 Park.

Podrás asumir un personaje personalizado para la campaña, con nombre en código "Bell", y tendrás la capacidad de elegir su agencia de inteligencia, tono de piel, nacionalidad y género. Así como diferentes rasgos de personalidad que brindan ventajas en el juego. La campaña presenta múltiples finales, dependiendo de la elección del jugador a lo largo de ella.