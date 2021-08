PlayStation Argentina anunció importantes descuentos en juegos físicos por el Día del Niño

Entre el 1 y el 15 de agosto, PlayStation ofrece hasta 50% de descuento en algunos juegos físicos de su extenso catálogo. Chequeá acá qué titulos están incluidos y aprovechá las importantes rebajas.

Con motivo del próximo Día del Niño -que será el 15 de agosto-, PlayStation Argentina anunció importantes descuentos de hasta 50% en juegos físicos tanto para PlayStation 5 como para PlayStation 4. Los mismos se aplicarán entre el 1 y el 15 de agosto y podrán comprarse en las principales cadenas de venta minorista del país. "Descubramos nuevos héroes, viajemos a nuevos mundos y saltemos a la diversión" es el lema por el que la compañía de videojuegos ofrece rebajas en algunos de los títulos más relevantes de su catálogo.

En esas mismas cadenas también se podrán adquirir tarjetas físicas de regalos de diferentes valores para PlayStation Network, además de membresías PlayStation Plus para utilizar en cuentas argentinas. Cabe aclarar que los descuentos pueden conseguirse en las tiendas virtuales de comercios como Garbarino, Frávega, Megatone, Sony, Musimundo, Naldo, Walmart y Play for Fun, entre otros. En la página oficial de PlayStation Argentina podrás encontrar todos los títulos disponibles y las cadenas en las que tendrás la posibilidad de adquirir algunos de los videojuegos más importantes del último tiempo.

Estas ofertas se suman a los juegos gratuitos que cada mes PlayStation regala a los suscriptores de PlayStation Plus. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4), Tennis World Tour 2 (PS4) y Hunter’s Arena: Legends (PS4 / PS5) son los videojuegos que podrán descargar sin costo aparte aquellos usuarios que cuenten con membresía en el servicio de suscripción de PlayStation entre el 3 de agosto y el 6 de septiembre.

La lista de juegos que tendrán descuentos

PlayStation 5

Demon's Souls

Nioh Collection

Sackboy: Una gran aventura

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

PlayStation 4