Nueva actualización de Among Us: cuándo sale, más jugadores y colores y todo lo que trae

Los creadores de Among Us anunciaron algunas novedades en su búsqueda de recuperar las cifras de jugadores que alcanzaron a finales del 2020

Among Us fue uno de los videojuegos furor durante la pandemia, sin dudas. A pesar de la caída en la cantidad de usuarios, los creadores del popular título quieren revivir su reciente época de gloria, y para eso están preparando algunas novedades más que interesantes. A través de una publicación en Twitter, desde el estudio desarrollador InnerSloth compartieron los planes para la próxima gran actualización, entre lo que se destaca la posibilidad de jugar con hasta 15 jugadores y nuevos colores para los personajes. Aún no hay fecha confirmada de lanzamiento para el paquete de novedades.

La impresionante popularidad de Among Us llegó durante la pandemia y no fue casualidad, ya que en el videojuego los jugadores encontraron una forma de socializar y divertirse desde su propio hogar, en momentos en que las cuarentenas eran algo usual en distintas partes del planeta. Para volver a alcanzar la popularidad que disfrutaron durante una parte del 2020, los responsables de InnerSloth decidieron comunicar algunas novedades que llegarán pronto al videojuego. Se trata de mejoras interesantes que los usuarios reclamaban desde hace tiempo.

Por un lado, se destaca el trabajo que están haciendo los desarrolladores por crear la posibilidad de juegos con un máximo de hasta 15 jugadores en la misma partida. Vale recordar que en la actualidad las partidas pueden ser de entre 4 y 10 personas. Otra novedad es que habrá nuevos colores para los personajes, algo lógico teniendo en cuenta que en cada partida podrán participar aún más jugadores que antes.

Inner Sloth también se encuentra mejorando y puliendo las características del juego que supo ser furor en el 2020 gracias a streamers, youtubers y una extensa comunidad. Entre estas mejoras también se encuentra un estilo renovado en cuanto al arte del juego. Esta serie de novedades se suman al lanzamiento del mapa The Airship, de principios de abril. El nuevo mapa atrajo un fuerte incremento en la cantidad de jugadores y espectadores que volvieron al divertido videojuego.

Según cifras de SteamDB, en su versión para PC, Among Us percibió un aumento del 74,8% durante marzo con respecto a febrero. El promedio diario de jugadores en el portal de Valve llegó a un total de 33.800, una muy buena medición a pesar de estar muy lejos de la media que alcanzaron en septiembre, octubre y noviembre del 2020 cuando superaban los 150.000 jugadores diarios. El título creado por InnerSloth está disponible en dispositivos iOS y Android, Nintendo Switch, Epic Games Store y Xbox Game Pass para PC. Durante este año llegará a la Xbox Store de consola, por lo que pronto también podrá jugarse en Xbox One y Xbox Series X/S.