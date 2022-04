Juegos gratis PS Plus mayo 2022: los tres títulos elegidos por Sony para este mes

Sony confirmó los tres títulos de PS4 y PS5 que regalará en mayo para quienes tengan suscripción en PS Plus.

PlayStation Plus anunció cuáles serán los nuevos juegos que regalará a sus suscriptores durante mayo. Los tres títulos del mes estarán disponibles entre el 3 de mayo y el 6 de junio. Cabe recordar que los títulos que a continuación te detallamos no tienen costo extra para quienes cuenten con una suscripción a PS Plus, pero atención porque desde mediados de junio habrá cambios en el servicio de suscripción. Por otra parte, hasta el 2 de mayo, los suscriptores todavía tendrán la posibilidad de descargar los videojuegos que PlayStation ofreció durante marzo - Hood: Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated y Slay the Spire-.

Juegos gratis PS Plus mayo 2022

FIFA 22 (PS4 y PS5)

FIFA 22, gratis en PS4 y PS5.

PlayStation regalará a sus suscriptores uno de los títulos más populares y queridos del mundo. El modo multijugador online, la carrera, el Volta football y el Ultimate Team son las modalidades más divertidas y reconocidas del simulador de fútbol más usado en todo el planeta.

Tribes of Midgard (PS4 y PS5)

Tribes of Midgard, gratis en PS4 y PS5.

Un RPG de acción y supervivencia cooperativo en el que pueden jugar entre 1 y 10 jugadores. Establecido en la mitología nórdica, el usuario tendrá que defender la semilla de Yggdrasil de las fuerzas del mal dispuestas a provocar el Ragnarök. Para hacerlo deberán reunir recursos, materiales y tesoros ocultos esenciales con el objetivo de forjar armas, armadura épica y fortificar su pueblo.

Curse of the Dead Gods (PS4)

The Curse of the Dead Gods, gratis en PS4.

Un título roguelike para un solo jugador en el que el usuario tendrá que explorar un templo maldito, un laberinto que parece ser infinito, lleno de pozos sin fondo, trampas mortales y monstruos. Habrá que recolectar reliquias místicas y un arsenal de armas pero atención porque cada maldición puede ser un arma de doble filo que modifican el estilo de juego en cada intento.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres paquetes distintos: uno mensual por 6.99 dólares, uno trimestral por 16.99 y un pase anual por 39.99. Cabe recordar que esto cambiará desde mediados de junio y acá podés leer todo lo que tenés que saber al respecto.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.