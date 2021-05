Juegos gratis PS Plus junio 2021: los títulos elegidos por Sony

Sony anunció cuáles serán los juegos gratis para junio 2021 con la membresía PS Plus para PlayStation 4 y PlayStation 5.

PS Plus anunció los títulos que estarán disponibles gratuitamente desde el 1 de junio hasta el 5 de julio

PS Plus anunció los títulos que estarán disponibles gratuitamente desde el 1 de junio hasta el 5 de julio

Play Station anunció los títulos que estarán disponibles gratuitamente durante mayo para los suscriptores en su servicio de suscripción. Los videojuegos que te contamos a continuación podrán descargarse sin costos extra entre el martes 1 de junio y el lunes 5 de julio. De esta manera, quienes todavía no lo hicieron están a tiempo de aprovechar los títulos gratuitos de PlayStation Plus de mayo: Battlefield V, Stranded Deep y Wreckfest: Drive Hard. Die Last.

Juegos gratis PS Plus junio 2021

Star Wars: Squadrons (PS4)

Star Wars: Squadrons, gratis en PS4

Lanzado en el 2020, se trata de un videojuego de combates espaciales y aéreos basados en la clásica franquicia de Star Wars. Cuenta con modo multijugador, que permite jugar entre distintas plataformas, y también con una opción en solitario, que tiene el modo historia. En esta última se deben cumplir misiones que transcurren en los últimos momentos del Imperio Galáctico, tras los sucesos de El Retorno del Jedi. La particularidad es que no se elige un solo punto de vista sino que va variando entre la Nueva República y el Imperio. En cuanto al formato multijugador tiene dos modos: uno se trata de batallas de 5 naves contra otras tantas en las que el objetivo es eliminar al adversario; mientras que la otra opción es también de 5 contra 5 aunque la meta es destruir la nave capital rival y proteger la propia.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4 y PS5)

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, gratis en PS4 y PS5

Esta nueva versión del título lanzado en el 2012 tendrá una particularidad y es que se estrenará el próximo 1 de junio y tanto para los usuarios de PS4 como de PS5 que cuenten con PS Plus estará disponible entre su estreno y el 2 de agosto. Así es, los fanáticos de los títulos de pelea tendrán dos meses para aprovechar a descargar esta nueva versión del juego que llega con un apartado gráfico, que incluye también un cambio de motor gráfico por el Dragon Engine, creado por el estudio responsable de la saga Yakuza. También habrá nuevas funcionalidades online y un enorme panel de peleadores listos para utilizar sus mejores golpes en impresionantes escenarios tridimensionales.

Operation: Tango (PS5)

Operation: Tango, gratis en PS5

Este título lanzado en el 2020 es un videojuego de cooperación en línea, que también permite el cross-play. Para jugarlo será fundamental el uso de micrófono, ya que será la única forma que tienen los usuarios para comunicarse y salvar al mundo en esta divertida aventura de espionaje compartida. La pareja está formada por Agente y Hacker, dos personajes que deberán trabajar juntos para terminar con una amenaza global de tecnología avanzada. La comunicación y el trabajo en equipo será primordial para que el equipo logre infiltrarse, investigar y erradicar a quienes amenazan al mundo en un futuro cercano.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres paquetes distintos: uno mensual por 6.99 dólares, uno trimestral por 16.99 y un pase anual por 39.99.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.