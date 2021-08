Juegos gratis PlayStation Plus septiembre 2021: se filtraron los títulos elegidos por Sony

Sin confirmación oficial, se filtraron cuáles serán los juegos gratis para septiembre 2021 con la membresía PS Plus para PlayStation 4 y PlayStation 5.

Falta muy poco para que se termine el tiempo de descarga de los juegos que PlayStation Plus ofreció durante agosto a sus suscriptores y a pesar de que todavía no hay confirmación oficial por parte de Sony, ya se filtraron los títulos que la compañía nipona regalaría durante septiembre. Vale recordar que los videojuegos que te detallaremos a continuación no tendrían costo extra para aquellos usuarios que cuenten con una suscripción a PS Plus. De todos modos, hasta el 6 de septiembre habrá tiempo para descargar los títulos de agosto (Hunter’s Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville y Tennis World Tour 2).

Juegos gratis PS Plus septiembre 2021

Hitman 2 (PS4)

Hitman 2, gratis en PS4

El jugador podrá volverse a poner en el traje sigiloso y letal del Agente 47, el protagonista de la popular saga Hitman. Con seis escenarios y varios modos de juego multijugador online, este título ofrece una experiencia mucho más rica que la de la anterior entrega de la franquicia. Estrenado en el 2018, Hitman 2 es una secuela directa del videojuego lanzado en el 2016 y se trata de la séptima versión de una de las sagas más reconocidas de la industria del gaming.

Este título es el primero de la franquicia desarrollada por IO Interactive en no ser distribuido por Square Enix sino por Warner Bros Games. La misión en esta entrega del reconocido Agente 47 es eliminar al escurridizo cliente clandestino y también desentrañar a su su milicia, pero todo cambiará cuando el protagonista descubre quién es verdaderamente su objetivo y además de la verdad acerca de su pasado.

Predator: Hunting Grounds (PS4)

Predator: Hunting Grounds, gratis en PS4

Lanzado en el 2020, este multijugador en línea es una colaboración entre IllFonic y 20th Century Fox, basado en el clásico personaje Depredador, aparecido por primera vez en 1987 en la película homónima. Se trata de un shooter en tercera persona en el que las partidas se dividen en dos grupos. Por un lado se encuentra un equipo de soldados de elite que tienen a su disposición diferentes armas mientras que el otro grupo está conformado únicamente por Depredador, que cuenta con tecnología alienígena muy avanzada.

Ambientado en diversas zonas en conflicto en Sudamérica, el jugador podrá adentrarse en la densa vegetación para camuflarse en la jungla. De esta manera, el usuario podrá perfeccionar su enfoque estratégico en sus refugios de vigilancia a la orilla del agua. En tanto que los árboles sirven para aprovechar las habilidades alienígenas de Depredador, que con sigilo podrá acercarse a sus víctimas a una velocidad aterradora.

Overcooked! All You Can Eat (PS5)

Overcooked! All you can eat, gratis en PS5

Se trata de un compilatorio de lo mejor del divertido videojuego de plataformas. En este título se podrán encontrar las dos entregas de Overcooked! junto con las actualizaciones y todo el contenido descargable. Esto significa que hay más de 200 niveles diferentes para que los jugadores enloquezcan con el caos de este frenético juego en el que habrá que mantener las hornallas a tope.

A diferencia de las versiones anteriores, este vendrá con multijugador online y cross-play. Es decir que podrás disfrutarlo contra amigos que lo jueguen en otras plataformas. Además también ofrece resolución en 4K a 60fps, tres chefs nuevos y un modo de ayuda que permite ralentizar lo que tardan en desaparecer las comandas, la duración de rondas o saltear algún nivel que sea muy complicado.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres paquetes distintos: uno mensual por 6.99 dólares, uno trimestral por 16.99 y un pase anual por 39.99.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.