Juegos Gratis Epic Games: la empresa rompe el chanchito con tres nuevos títulos para descargar esta semana

Epic Store pone tres nuevos juegos a disposición de forma gratuita entre el 15 y el 22 de abril

Comienza una nueva semana en la ya clásica tradición de Epic Games de ofrecer un título gratis a quienes tienen una cuenta en su tienda virtual. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de uno sino de ¡tres videojuegos! Ideal para lo que será la primera semana de las nuevas restricciones dispuestas por el gobierno nacional para frenar el avance en los contagios de coronavirus, Epic Store pone a disposición Deponia: The Complete Journey, Ken Follett's The Pillars of the Earth y The First Tree.

Los videojuegos podrán ser descargados sin costo adicional entre el 15 y el 22 de abril. Los creadores de Fortnite empiezan a despedir el cuarto mes del año con esta tríada de interesantes títulos, dos de los cuales son para mayores de 17 años, según la clasificación otorgada por la tienda de Epic. Con estos nuevos videojuegos, los usuarios de Epic Store podrán sumar tres divertidos videojuegos a su biblioteca de forma permanente.

Juegos gratis de Epic Store entre el 15 y el 22 de abril

Deponia: The Complete Journey

Deponia: The Complete Journey estará disponible gratis en Epic Store entre el 15 y el 22 de abril

Ambientado en un planeta-basurero llamado Deponia, este título gira en torno a Rufus, un joven que intenta escapar de este deprimente lugar de las formas más insólitas. Su destino ideal es Elyseum, una ciudad flotante en la que vive la población rica, y de donde proviene Goal, una chica de la que se enamora perdidamente. Aunque tampoco dudará en usarla para conseguir su cometido de irse de Deponia.

Este título es una recopilación de la trilogía integrada por Deponia, Chaos on Deponia y Goodbye Deponia, y desarrollada por el estudio alemán Daedelic Entertainment. Esta divertida historia incluyen unas 40 horas de juego, con puzles, diálogos, simpáticos personajes, comedia y acción. Una excelente opción considerada como un juego de culto por expertos de la industria del gaming.

Ken Follett's The Pillars of the Earth

Ken Follett's The Pillars of the Earth estará disponible gratis en Epic Store entre el 15 y el 22 de abril

Otro juego desarrollado por el estudio alemán Daedelic Entertainment lleno de acción y rompecabezas. Esta vez la historia está basada en "Los Pilares de la Tierra", el best-seller del autor británico Ken Follett. Ambientada en la Inglaterra del Siglo XII, este título cuenta la historia de la aldea de Kingsbridge de forma interactiva y permite cambiar lo que sucede en el libro gracias al desarrollo de la exploración y la toma de decisiones a través de diálogos.

El videojuego permite jugar con tres personajes distintos: Jack el forastero, Aliena la noble y Philip el monje. La trama del juego comienza cuando la pequeña aldea decide construir una de las catedrales más importantes de Inglaterra, que le brindarán prosperidad y seguridad a Kingsbridge en tiempos en que la guerra y la pobreza son moneda corriente. El mismo Ken Follett tiene una participación en el juego al interpretar la voz de Cantor.

The First Tree

The First Tree estará disponible gratis en Epic Store entre el 15 y el 22 de abril

En este título narrativo en tercera persona, el jugador se pondrá en la piel de una zorra en un emotivo viaje a través de un bosque de Alaska. El destino del animal es encontrar el árbol de la vida, y en el trayecto también se podrá entender algo sobre la muerte. Artefactos y distintas historias se irán metiendo en este viaje único que sabrán apreciar quienes disfrutaron títulos como Journey, Firewatch y Shelter.

Se trata de un juego corto de alrededor de una hora y media que no presenta enemigos y se centra en la historia de la zorra y su introspectivo viaje. Con plataformas y unos pocos simples rompecabezas, este título es una excelente opción para relajarse y escapar de la pandemia, el coronavirus y las nuevas medidas sanitarias desde la comodidad del hogar.

Cómo descargar los juegos gratis del Epic Store

Para descargar los juegos gratis que cada jueves pone a disposición Epic Games primero se debe tener una cuenta en la famosa tienda que compite con Steam y descargar el cliente en nuestra PC. Si aún no tenés una, podés crearla desde la web oficial de Epic.

Una vez en la página, hacés click sobre el botón de iniciar sesión que se encuentra en la esquina superior derecha y luego en la invitación a registrarse que se encuentra debajo de la pantalla emergente. Allí podés crear una cuenta asociada a otras plataformas como Facebook, Google, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo y Apple o con un mail. De acuerdo a la opción elegida te pedirá distintos requisitos y datos.

Una vez creada la cuenta, resta descargar el cliente también desde la web oficial. Cuando lo hayas descargado, sólo queda instalarlo e iniciar sesión con tu cuenta.