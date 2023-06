Epic Games: juegos gratis del 22 al 29 de junio

Como todos los jueves, Epic Games pone a disposición dos juegos gratis. Adquirí los de esta semana hasta el jueves 29 a las 12, horario en el que estarán disponibles los de la próxima semana.

Los videojuegos semanales gratis de Epic Games ofrecen a los jugadores la oportunidad de disfrutar de emocionantes aventuras sin tener que gastar dinero. Esta semana, Epic Games presenta dos títulos destacados: Idle Champions of the Forgotten Realms y theHunter: Call of the Wild.

De qué tratan ambos videojuegos de Epic Games

Idle Champions of the Forgotten Realms

Idle Champions of the Forgotten Realms es un apasionante juego de estrategia basado en el famoso universo de Dungeons & Dragons. En este juego, los jugadores tendrán la oportunidad de reunir a los personajes más emblemáticos de todo el multiverso de D&D y embarcarse en una gran aventura. Lo mejor de todo es que los jugadores que inicien sesión a través de la Epic Games Store antes del jueves 29 de junio de 2023 a las 17:00 CEST recibirán el paquete Leyendas prestigiosas de Wulfgar de forma totalmente gratuita.

Un clásico para jugar D&D online con amigos y amigas.

El paquete Leyendas prestigiosas de Wulfgar, exclusivo de Epic, incluye una serie de emocionantes elementos. En primer lugar, desbloquearás a los campeones recientemente reajustados que aparecen en la temporada 4: Leyendas del Salón Mithril, entre ellos Regis, Artemis, Pwent, Catti-brie y Wulfgar. Además, recibirás un aspecto exclusivo para Jarlaxle, un familiar exclusivo llamado Chaca, el pico de hacha, y diversos cofres dorados que contienen cartas de equipamiento brillante para cada uno de los campeones mencionados.

También se incluyen dos pociones potenciadoras de una semana: la poción del cazador de gemas y la poción del cazador de oro. Esta oferta está disponible tanto para nuevos jugadores como para aquellos que ya disfrutan del juego, pero es necesario instalar e iniciar sesión en Idle Champions of the Forgotten Realms a través de la Epic Games Store para recibir el paquete.

theHunter: Call of the Wild

Por otro lado, theHunter: Call of the Wild te ofrece una experiencia de caza sin precedentes. Sumergite en un mundo abierto lleno de vida, donde podrás disfrutar de la cautivadora atmósfera de la naturaleza y acechar a tus presas. Ya sea que prefieras cazar en solitario o unirte a un grupo de amigos, este juego te brinda la libertad de elegir tu estilo de juego. Pero recuerda, no eres un mero visitante en este mundo, sino una parte integral de él.

El juego destaca por su realismo. Cada reserva fue recreada con meticulosidad para proporcionar una experiencia auténtica. Podrás explorar diversas regiones y descubrir qué animales se mueven en cada tipo de terreno, analizando su comportamiento, características y patrones de movimiento para poder acecharlos con éxito. Evaluar el valor de tu objetivo será fundamental, desde el tamaño y simetría de las cuernas de un ciervo hasta el peso y plumaje de un ganso de Canadá. Tendrás que tomar decisiones estratégicas sobre si merece la pena disparar o no.

En theHunter: Call of the Wild, podrás personalizar tu experiencia de caza. Elige entre una amplia variedad de armas, como rifles y arcos, cada uno con su propio tipo de munición y adecuado para animales de diferentes tamaños. Mejorá constantemente tu puntería y tené en cuenta factores como el viento y la caída de las balas. Además, contarás con llamadores y olores para atraer a tu presa hacia ti mientras buscas el escondite perfecto para acecharla.

Una de las características destacadas del juego es su modo multijugador. Podrás cooperar o competir con otros jugadores en desafíos de caza y eventos frecuentes en los que todos pueden participar. Si deseas explorar y cazar en reservas de contenido descargable, simplemente únete a la partida de alguien que las tenga y disfruta de la caza en grupo.

Es importante mencionar que theHunter: Call of the Wild se encuentra en constante evolución y actualización. Los desarrolladores del juego continúan añadiendo nuevo contenido de forma regular, tanto de pago como gratuito, para enriquecer la experiencia general de los jugadores. Desde nuevas reservas hasta paquetes de armas y equipo, el equipo de desarrollo se esfuerza por mantener el juego fresco y emocionante.

Los juegos semanales gratuitos de Epic Games ofrecen a los jugadores la oportunidad de disfrutar de emocionantes aventuras sin costo alguno. Idle Champions of the Forgotten Realms permite a los jugadores sumergirse en el universo de Dungeons & Dragons con personajes icónicos, mientras que theHunter: Call of the Wild ofrece una experiencia de caza realista en un mundo abierto. Ambos juegos brindan horas de diversión y están disponibles a través de la Epic Games Store.