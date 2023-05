Epic Games: juegos gratis del 18 al 25 de mayo

Como todos los jueves, Epic Games pone a disposición un nuevo juego gratis. Adquirí el de esta semana antes de las 12 del jueves 25, cuando se revelará el siguiente.

En el mundo de los videojuegos, pocos nombres son tan venerados como el de Hideo Kojima. Con su última creación, Death Stranding, el legendario creador japonés nos ofrece una nueva experiencia que redefine por completo el género. Esta obra maestra ha llegado a ser tan influyente que Epic Games ha decidido ofrecerlo de forma gratuita en su plataforma como parte de su juego gratis semanal.

En Death Stranding, nos sumergimos en un mundo postapocalíptico, completamente transformado por la muerte. El protagonista, Sam Bridges, se convierte en el último bastión de la esperanza, llevando en sus manos los restos desconectados de nuestro futuro. Su misión es reconectar paso a paso un mundo devastado, enfrentándose a innumerables desafíos en el camino.

Las particularidades del Death Stranding

Una de las características destacadas de Death Stranding es el sistema "Social Strand System", una innovadora mecánica que fomenta la interacción y la colaboración entre los jugadores. A medida que avanzas en el juego, podrás dejar mensajes, objetos útiles e incluso estructuras para ayudar a otros jugadores en su propio viaje. Esta conexión entre jugadores crea una experiencia única, en la que la cooperación y el apoyo mutuo son fundamentales.

Norman Reedus le dio vida al protagonista de este videojuego apocalíptico.

Además de su emocionante trama y su innovador sistema de juego, Death Stranding cuenta con un elenco de lujo. Actores de renombre como Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux y Lindsay Wagner dan vida a los personajes principales, añadiendo un nivel adicional de profundidad y realismo a la historia.

La versión para PC de Death Stranding ofrece características adicionales que harán las delicias de los jugadores más exigentes. Con una alta tasa de fotogramas, el juego se vuelve aún más fluido y envolvente. El modo foto permite capturar momentos memorables y compartirlos con otros jugadores. Además, la compatibilidad con monitores ultra wide brinda una experiencia visual impresionante, que sumerge por completo al jugador en este mundo postapocalíptico.

Pero eso no es todo. Como regalo adicional, todas las copias del juego incluyen contenido en colaboración con la aclamada serie HALF-LIFE de Valve Corporation. Esto significa que los fanáticos de ambas franquicias podrán disfrutar de una experiencia única y emocionante que combina elementos de ambos universos.

Y eso no es todo lo que obtenés al adquirir Death Stranding. Cada copia del juego incluye también una serie de bonificaciones exclusivas. El libro digital "Selecciones de 'The Art of DEATH STRANDING'" te sumergirá en el fascinante mundo del diseño y la creatividad detrás del juego. Además, recibirás las gafas de sol "Ludens Mask" en oro quiral y omnirreflectante, que te permitirán experimentar la estética única de Death Stranding tanto dentro como fuera del juego. También tendrás acceso a exoesqueletos reforzados y todoterreno en dorado y plateado, así como a blindajes dorados y plateados que te ayudarán en tu ardua tarea de reconectar el mundo.