Red Bull Batalla de los Gallos Argentina: quién ganará, predicciones de la final

La Red Bull Batalla de los Gallos Argentina es uno de los eventos de freestyle más esperados por los fanáticos. El espectáculo, que no pudo desarrollarse en la fecha estimada debido a las complicaciones que provocó el coronavirus, tendrá lugar este sábado 21 de noviembre y contará con la presencia de grandes competidores. Para dicho certamen, Skone, Sara Socas y Stick pronosticaron al ganador.

Los últimos dos grandes campeones de la Red Bull fueron Wos y Trueno. El primero lo hizo en 2018; mientras que el segundo consiguió el título en 2019. Ambos referentes dejaron una huella en el género, por lo que los fanáticos ya se preguntan quién podría llegar a ser el próximo en hacer historia.

Uno de los favoritos a quedarse con la corona era Papo. Pese a que su participación estaba confirmada, en los últimos días anunció que no formará parte del desafío de freestyle. Otro que también se bajó fue MKS. De todas maneras, MP y Kusa fueron seleccionados como sus reemplazantes.

Las predicciones de Skone, Sara Socas y Stick, freestylers internacionales sobre lo que ocurrirá en la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina:

Skone, campeón español, sostuvo: "Imagino campeón a Stuart, viene haciendo un año muy bueno, pero al final son días y puede ganar cualquiera, tampoco puedo dar una predicción en cuanto a revelaciones, todos darán un papel increíble. Me gustaría verlo frente a Stuart, son dos estilos completamente distintos que me gustan mucho, tengo muchas ganas de verlo, me da curiosidad".

En diálogo con Filo News, el europeo resaltó: "Será una final de gran nivel, echo de menos a Papo, pero es una prueba de que Argentina esta cargada de nombres increíbles que cualquiera quiere ganar, junto a la de España serán las mejores. En Argentina hay gente impresionante que ni siquiera entró y eso alarga el freestyle por unos cuantos años".

Sara Socas, también española, dio como favorito a Acru "por su estilo y pureza". De todas formas, también ve con posibilidades a Stuart, Sub o Cacha: "Me parecen opciones muy realistas". En cuanto al competidor revelación, aseguró: "Brasita creo que va a dar mucho que hablar. Los demás ya los hemos visto en Red Bull o como pilares del circuito y no creo que lo que revienten sea una sorpresa para nadie, sino que es muy probable que ocurra. Mecha, Dani o Tiago creo que van a jugar papeles interesantes y a dar mucho Flow".

Stick: sostuvo que le gustaría ver campeón a Tata. Asimismo, consideró que Tiago podría ser la revelación debido a que "tiene hambre de victoria". Finalmente, indicó: "La apreciación general de argentina es que es el país con más flow y será una de las finales mas entretenidas, las presencias de Dani y Acru generan mucho hype en el público. Habrá mucha competitividad".



Por dónde se podrá ver en vivo la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2020:

Habrá varias maneras de ver en vivo la Red Bull Argentina. Por un lado, la transmisión se podrá seguir a través de la TV Pública, tanto en la televisión como por el canal de YouTube. Además, será transmitido por el canal de YouTube de Red Bull.

Quiénes son los 16 participantes de la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2020:

Los competidores serán Acru, Kusa, Cacha, Zaina, Stuart, Dani, Sub, MP, Wolf, Mecha, Klan, Roma, Tata, Nacho, Brasita y Tiago.