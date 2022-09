La ganadora del Oscar Louise Fletcher muere a los 88 años: AP

La actriz Louise Fletcher, ganadora de un Oscar por su papel en la película "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (Atrapado sin salida) de 1975, falleció a los 88 años, informó Associated Press a última hora del viernes.

Fletcher murió mientras dormía rodeada de su familia en su casa de Montdurausse, Francia, dijo su agente David Shaul a la agencia de noticias, sin dar una causa de su muerte.

Andrew Bick, su hijo, dijo a The Hollywood Reporter que había fallecido el viernes por causas naturales. Había sobrevivido a dos ataques de cáncer de mama.

Reuters no pudo contactar inmediatamente al agente o al hijo de Fletcher para que hicieran comentarios.

La actriz ganó el Oscar a la mejor actriz principal en 1976 por su interpretación de la despiadada enfermera Mildred Ratched en la adaptación de Milos Forman de la novela homónima de Ken Kesey de 1962. La película también ganó los premios a la mejor película, al mejor director, al mejor actor principal y al mejor guión.

En su discurso de aceptación esa noche, utilizó el lenguaje de signos americano para dar las gracias a sus padres sordos y agradeció al público por odiarala.

Su interpretación del personaje en la película fue tan memorable, que la plataforma de streaming Netflix hizo una serie llamada "Ratched" en 2020, que cuenta la historia del origen de la enfermera convertida en villana.

Nacida como Estelle Louise Fletcher el 22 de julio de 1934, fue la segunda de cuatro hijos.

Se casó con el productor Jerry Bick a principios de la década de 1960 y tuvo dos hijos, John y Andrew. Fletcher se divorció de Bick en 1977 y le sobreviven sus hijos, según Associated Press.

Con información de Reuters