Quién es la novia de Fito Páez: la pareja del cantante y cómo la conoció

Tras la aparición pública de la pareja, comenzó a crecer el interrogante de quién es la mujer de Fito, y cómo fue la historia de amor que surgió en redes sociales.

El festejo de cumpleaños de 60 de Fito Paez fue toda una celebración para sus amigos, familiares y colegas que acompañan su trayectoria artística y musical. A través de sus redes sociales, se ocupó de agradecer a los artistas cercanos que le hicieron llegar su cariño como Fabiana Cantilo -quien fuera su ex-, Coty Sorokin y Pablo Milanés: "Gracias amores, los quiero con todo el corazón".

Sin embargo, en la celebración los ojos por momentos se desviaron hacia la mujer que acompaña al músico. Eugenia Kolodziej es la actual pareja del consagrado artista argentino, y fue él mismo quien se encargó de contar los detalles de los inicios de su historia de amor, y cómo se conocieron. Te contamos todo a continuación.

La historia de amor entre Fito Páez y su novia

Fito Paez está en pareja con Eugenia desde hace casi una década.

Fito Páez y Eugenia consolidaron su pareja asi ya casi una década. "Nos conocimos por Facebook hace nueve años y pintó el amor, un día nos juntamos a tomar algo y hasta acá llegamos”, le contó la joven a Ángel de Brito. Sin embargo aclaró que a pesar de que lo conocía -como la mayoría de los argentinos-, no era su fan y que simplemente comenzaron a intercambiar mensajes luego de que ella le comente una foto. "Matás" le escribió, y a partir de ahí comenzaron los mensajes directos de Instagram que los llevaron hasta donde están hoy.

Continuando con el relato, Eugenia contó que se sintió sorprendida por la respuesta del músico ante su comentario. "Cuando me escribió no le respondí porque no aparecía como Fito Páez, tenía otro nombre. Y yo no creía que era él, así que le clavé el visto, pero después pasaron unos días, stalkeé un poco esa cuenta y me di cuenta de que era él. Ahí le respondí".

El presente profesional de Fito

Su año comenzó con presentaciones en el Cosquín Rock y el Festival de Viña del Mar en febrero, para luego empezar a preparar los conciertos completamente agotados en el Estadio de Vélez. Después de agotar todas las entradas para el 1 de abril, el músico agregó una nueva fecha al día siguiente para su tour “El amor 30 años después del amor”. Como conmemoración del lanzamiento de su mayor éxito discográfico, Fito celebró su álbum exitoso con esta gira, que además conlleva un logro muy significativo: llenar dos conciertos en el estadio de Vélez. Durante este histórico evento en 1987, Fito presentó dos espectáculos el 24 y 25 de abril, que atrajeron a más de 70.000 espectadores.

Además, el año pasado Fito también logró agotar las entradas en las ocho presentaciones que ofreció en el Movistar Arena de Buenos Aires, tres en el Anfiteatro Municipal de Rosario y dos en la Plaza de la Música de Córdoba. Además, ha tenido mucho éxito en sus conciertos internacionales en Nueva York, Orlando, Miami, Madrid, Barcelona, Venezuela, Montevideo y Santiago de Chile.