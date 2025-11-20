Sushi a precio "regalo": la promo del finde largo que está haciendo hablar a todos

Con motivo del feriado en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que tendrá lugar desde el viernes 21 al lunes 24 de noviembre, se llevará adelante una acción especial de SushiClub con promociones para Restó y Deli & Take.

Durante la última década, el sushi dejó de ser ese plan “especial” reservado para cumpleaños o primeras citas y pasó a ocupar un lugar estable en la mesa porteña. Hoy aparece en reuniones improvisadas y en cenas de último momento donde el delivery salva la noche. Por esto, un reconocido restaurante lanzó una promoción a precio "regalado" para este fin de semana largo.

El crecimiento del sushi está sin dudas ligado a una mezcla de factores. Es claro que hay una fuerte influencia de la gastronomía asiática que se adapta a lo local con ingredientes propios y la búsqueda de opciones frescas, rápidas y compartibles. Buenos Aires, en particular, vive un boom sostenido que convirtió al sushi en un pequeño ritual urbano.

SushiClub ofrece promociones imperdibles durante el fin de semana largo de noviembre.

Con el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional a la vista, muchos ya están pensando en darse un gusto sin desbordar el presupuesto y ahí apareció una novedad que llamó la atención. La reconocida marca SushiClub anunció que entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre ofrecerá un 40% de descuento en tres de sus combinados más pedidos (Superstar, Supernova y Neo) en presentaciones de 15, 30 y 45 piezas. La promoción se podrá aprovechar tanto en los locales Restó como en el formato Deli & Take, y además se acumula con el beneficio de Galicia Éminent.

Cuáles son los combos de sushi que estarán en promoción durante el fin de semana largo

Los combos elegidos incluyen un abanico de sabores que refleja la evolución del sushi porteño. Son piezas frescas con salmón, palta o langostinos; fusiones que incorporan guacamole, chutney de mango o maíz cancha; y variantes más audaces inspiradas en la cocina nikkei, con salsas anticucho, maracuyá o leche de tigre. Una diversidad que explica por qué el sushi sigue ganando terreno como uno de los formatos favoritos para compartir.