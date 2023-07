Fin de semana largo y dos feriados más: Julio termina a puro descanso:

Los próximos días de julio presentan asuetos que disfrutarán miles de ciudadanos argentinos.

A pesar de que solo faltan siete días para que termine julio, hay más de una decena de feriados que los ciudadanos de varias localidades de Argentina podrán disfrutar antes del comienzo de agosto. Las conmemoraciones religiosas y fundacionales de los partidos en cuestión significarán para los trabajadores un alivio en sus jornadas para despejarse ante del inicio del nuevo mes.

Pasaron siete anses del 2023 y eso implica cierto cansancio y agobio en el ánimo de los trabajadores y lo peor es que quedan varios meses más para llegar a las anheladas vacaciones, que suelen tomarse en épocas de verano. Asimismo, los feriados y asuetos son indispensables para que el humor de las personas no se vea tan afectado por la ardua rutina laboral y la próxima semana habrá varios de ellos.

El martes 25 de julio los ciudadanos de las localidades San Pedro, Baradero y Villa Ventana disfrutarán de un feriado, a pesar de que no significará un fin de semana largo. Al día siguiente, la localidad de Claráz (Partido de Necochea) disfrutará de un feriado. El viernes 28 de julio cuatro localidades tendrán asueto y, de esa manera, habrá para esos ciudadanos finde XL. Se trata de Guamini, Villarino, General Villegas y Puan. El sábado 29 el partido de La Matanza disfrutará de un feriado, a pesar de que muchos empleados no trabajan los sábados y no se darán cuenta de ese asueto. El último día del mes, el lunes 31, Los Indios, Junín y Saladillo tendrán feriado y así también tendrán el privilegio de un finde XL.

¿Qué feriados quedan en julio de 2023 en las localidades de la provincia de Buenos Aires?

Villa Ventana (Tornquist): 25 de julio, Aniversario fundacional.

Claraz (Necochea): 26 de julio, Aniversario fundacional.

Los Indios (Rojas): 31 de julio, Aniversario fundacional

El calendario de feriados nacionales: cuántos quedan en 2023

Agosto

Lunes 21 de agosto: se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Octubre

Viernes 13 de octubre: Feriado con fines turísticos.

Feriado con fines turísticos. Lunes 16 de octubre: se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 20 de noviembre: se recuerda el Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre