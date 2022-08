Terror en el lago Nahuel Huapi: un turista grabó una misteriosa criatura en el agua

Un turista filmó un extraño video del lago Nahuel Huapi en movimiento y se cree que podría tratarse de una criatura sobrenatural.

Se filtró un misterioso video filmado por un turista en el lago Nahuel Huapi. El hombre estaba dando un paseo por la zona cuando de repente vio algo muy extraño y tomó su celular para grabarlo con la esperanza de que se tratara de "El Nahuelito", la famosa leyenda de la criatura acuática que nada por las profundidades del Nahuel Huapi. En el clip, se puede ver cómo el agua se mueve de una manera sumamente rara.

Por lo poco que se alcanza a ver, parecería ser una figura alargada, como si fuese una serpiente o un animal gigante, que desplaza de un lado para el otro a la vista de todas las personas que pasaban por allí. El turista llegó a sacar su teléfono y sus videos se volvieron virales en Internet. Las redes se llenaron de varias teorías al respecto y la mayoría de ellas apuntan a que es un animal. Sin embargo, otros creerían que se trata de un ser extraño, casi sobrenatural. Sergio Tamagno, instructor de buceo y persona que conoce muy bien ese lago, conversó en diálogo con El Cordillerano Radio y brindó su opinión al respecto.

Según Tamagno, se trataría de "una familia de animales, posiblemente cauquenes, junto a sus crías". "En el lago sucede muchas veces que familias de animales se desplazan juntos, sobre todo cuando las crías son muy pequeñas y van acompañadas por los padres. A veces sucede, aunque no es este, el caso de ciervos que cruzan partes del lago", expuso el experto.

En este sentido, reconoció que "es algo muy llamativo y que puede parecer que se trata de un animal grande porque se ve un todo en conjunto". Sin embargo, aseguró que seguramente no sea nada peligroso. "Es muy poco probable, no hay muchos animales en el lago de los que podría alimentarse algo más grande. No creo que haya nada parecido ni riesgoso en el lago, lo digo por mi experiencia de nadar y estar mucho tiempo en el mismo", concluyó.

El escalofriante relato de una familia que debió abandonar su casa

Otra historia de terror que se volvió viral en Internet fue la de una familia de Bahía Blanca que tuvo que abandonar su casa tras haber pasado episodios escalofriantes y muy difíciles de explicar. "No sabría decir por qué pasaba, pero recuerdo cómo empezó todo. Una noche escuchábamos ruidos, como si alguien corriese en el techo, y lógicamente pensamos que había algún ladrón. Prendí la luz del patio y salí, pero no había nadie", relató el hombre, llamado Mario.

Y explicó que la actividad paranormal ocurría durante las noches, razón por la cual no podían dormir del miedo. Los ruidos más frecuentes eran pisadas y saltos en el techo. "A pesar de estar arriba y no ver a nadie, se seguía escuchando cómo corrían sobre las chapas. Esa vez tuve terror y de hecho me tiré sin pensarlo. Decidimos abandonar la casa a las dos de la madrugada y no volvimos nunca más", concluyó Mario.