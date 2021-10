Zaramay reveló que la novia de L-Gante le mandó un mensaje y recrudece el enfrentamiento

Zaramay mostró que Tamara Báez lo quiso contactar y recrudeció la interna con L-Gante. Enojada, Báez disparó contra Zaramay en sus historias de Instagram.

Zaramay compartió una captura de pantalla en la que se ve cómo Tamara Báez, novia de L-Gante y madre de Jamaica, le quiso enviar un mensaje por las redes sociales, lo que hizo recrudecer la rivalidad que tienen los músicos. Vale recordar que el fin de semana pasado Tamara Báez y L-Gante tuvieron un picante intercambio en las redes sociales con acusaciones cruzadas y después se mostraron juntos en un evento público del cantante, por lo que parecía que la tormenta había pasado. Pero la revelación de Zaramay hace temblar nuevamente a la joven pareja.

El sábado pasado, las publicaciones de Wanda Nara contra Mauro Icardi y Eugenia Suárez se llevaron todos los flashes, pero ese mismo día también se produjo un potente sismo en otra reconocida pareja. Es que después de ver una historia de L-Gante hablando de alguien cercano que vive de su "costilla", Tamara Báez, novia y madre de su hija, salió a cruzarlo con un fuerte descargo en sus redes sociales, en las que apuntó contra él y contra su suegra. En esa publicación, Tamara aseguraba que se separaría de forma definitiva del cantante de cumbia 420.

Sin embargo, con el correr de las horas el enojo entre ambos se redujo y el propio L-Gante compartió fotos con su novia y con Jamaica, la hija que tuvieron hace solo un mes. Inclusive, Tamara lo acompañó en el show gratuito que Elián realizó en Lomas de Zamora. Pero cuando parecía que la tormenta había pasado, Zaramay (Agustín García) compartió una captura de pantalla en la que se ve que Tamara Báez quiso enviarle un mensaje por Instagram. Cabe recordar que L-Gante y el rapero de San Martín mantienen la rivalidad más viral de la escena urbana argentina, en la que hasta se dedicaron duras barras en algunas canciones.

Zaramay compartió una captura de pantalla en la que se ve que Tamara Báez lo quiso contactar

"No se la robo porque no me gusta nada más", escribió Zaramay, burlándose de la situación que atravesaron los jóvenes padres de Jamaica. Atenta a lo sucedido, Tamara Báez replicó enojada en sus historias de Instagram: "Las ganas que tiene que le hable este salame. Unas ganas de llamar la atención tiene". Y por si quedaban dudas de a quién se refería, la misma Báez se lo detalló a un seguidor que le preguntó si hablaba de Zaramay. "Sí, quiere estar en todas", le respondió Báez. Por el momento, L-Gante no se refirió al tema en forma pública.

Tamara Báez respondió a la historia de Zaramay

El mensaje de Zaramay que enfureció a Mauro Icardi

Después de que se conociera la crisis que atraviesan Mauro Icardi y Wanda Nara, el futbolista le dedicó a su esposa una publicación de Instagram en la que le deseó un feliz día de la madre. Entre las cientos de respuestas que hubo al posteo del jugador del PSG, hubo una que se destacó: la de Zaramay. "Cuidala que te la robo bro", lo provocó con humor el cantante. Pero parece que a Icardi no le gustó porque a los minutos, el mismo Agustín García compartió una captura de pantalla en la que se veía que el jugador quería contactarlo. "No te enojes crack jajaja”, escribió Zaramay, que decidió borrar su comentario original en la publicación de Mauro Icardi.