Yanina Latorre sacada con Nati Jota y Leti Siciliani: "Se cagan"

La panelista de LAM hizo un durísimo análisis sobre Sería increíble, el programa de streaming de Nati Jota y Leticia Siciliani.

Yanina Latorre hizo una destructiva crítica sobre el programa conducido por Nati Jota y Leticia Siciliani. Las jóvenes hace menos de tres meses comenzaron, junto a Eial Moldavsky, Sería Increíble en el canal de streaming Olga y la panelista de LAM no les tuvo compasión.

"Me puse a escuchar un rato a Nati J, yo creo que esta chica es el monumento al no talento", inició Yanina en su programa de radio El Observador 107.9. Luego, mencionó a la hermana de Griselda Siciliani y destruyó el contenido del ciclo: "Leticia es divina, tiene contenido, pero basaron un streaming en la homosexualidad de Leticia, me parece patético para el año 2023".

"Vos no podés basar un streaming en que sos torta, ya sabemos que sos torta, avancemos que estamos en el año 2023 y no importa el género, no hay que discriminar, no bases el streaming en cómo chupás con..." subrayó la conductora radial y agregó: "Porque estás buscando el morbo del que quiere escuchar que una mina chupa una con..".

Luego, Latorre retomó sus críticas para con Nati: "Se hace la bisexual, que no sé si es bisexual o no... Ella se fue de Luzu porque ya era incómodo escucharla, porque solamente cuenta las pi... que se comió el fin de semana en la Bresh, pero con lujo de detalles". "Mirá que a mí que no me molesta hablar de esas cosas, la escuchás y decís ya está, apaguemos", añadió.

"El streaming de estas dos pibas es una situación gráfica de chupadas de con... y de pi... que recibió una... Eso es lo que no tiene que ser un streaming, a la gente algo más que una concha tenés que darle. Algo interesante", sumó en relación con Sería Increíble. Además, Yanina reconoció el talento de Siciliani, pero remarcó qué la distancia de ella: "Leticia es muy buena, es muy inteligente... Lo que me jode a mí de Leticia es que van por la vida de cool, me rompe los huevos la gente que se cree que son seres distintos, somos todos iguales".

"Nati Jota no tiene ningún contenido, ya hizo todo... Pasó por la tele, por ESPN, por Luzu y no encontró su lugar", analizó Latorre. Ella es provocadora, va fuerte, pero cuando vos le das, se caga. muchas son potentes en Twitter, en el streaming dicen concha, cuando vos le pegás en la tele abierta que te lo levantan todo, se cagan", continuó.

"¿Qué es Nati Jota? ¿Es periodista? ¿De qué trabaja? Influencer es ser otra cosa, influenciar algo, la que marca en alguien algo. En qué te puede influenciar Nati J ¿que fue a la Bresh y se comió cuatro pi..? Es graciosa, pero en un punto se fue del otro lado, a veces nos deja mal a los que nos gustan las redes, hacemos chistes y nos gusta hacer streaming", afirmó. Y para finalizar se refirió a su salida de Luzu TV: "Llegó un momento que a Nico Occhiato le fue costando mucho, porque esta chica basaba sus vivencias sexuales del fin de semana... Cuánto contenido podés cubrir con lo que hiciste el fin de semana".

Yanina Latorre contó la verdad de su historia con el hermano de Mariana Nannis

Yanina Latorre es una de las panelistas más resonantes de la televisión actual. El histrionismo y la acidez de la esposa de Diego Latorre la catapultaron a nivel masivo y su figura en el periodismo de farándula hoy en día es trascendental. De esa manera, las declaraciones de Latorre siempre tienen repercusión.

Recientemente, la panelista de LAM aludió al tweet viral de Mariana Nannis que la vinculaba con Gonzalo Nannis y sus palabras causaron revuelo en redes sociales. Todo se remonta a la publicación en la que madre de Alex y Charlotte Caniggia acusó a Latorre de serle infiel a su esposo con su hermano. "Yanina Latorre sos una terrible puta y tu marido un terrible cornudo. ¿No te acordás cuando mi hermano te llenaba el c... de leche?", reza el tweet viral que la gran mayoría de los usuarios de la red social de Elon Musk leyó en más de una oportunidad.

Yanina se refirió en el programa de Ángel de Brito a esa acusación y fue tajante en su respuesta. "Juro por Dios que nunca tuve nada con Gonzalo. Por Dios, nunca le metí los cuernos a Diego con nadie, si soy una boluda", afirmó. "

"Como yo siempre hablo mal de ella o digo lo que pienso está ese famoso tuit que de ninguna manera. Puso que el hermano me llenó algo con algo... está a la vista de todos. ¡Espantoso!", comentó al respecto la madre de Lola y Diego Latorre, ante una consulta del conductor del ciclo de América TV.