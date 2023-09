Yanina Latorre contó la verdad de su historia con el hermano de Mariana Nannis: "Me llenó"

La panelista de TV se refirió al tweet viral que la involucra con el hermano de Mariana Nannis. Yanina Latorre contó la verdad de su vínculo con el excuñado de Claudio Paul Caniggia.

Yanina Latorre es una de las panelistas más resonantes de la televisión actual, más de diez años después de sus comienzos en los medios. El histrionismo y la impronta de la esposa de Diego Latorre la catapultaron a nivel masivo y su figura en el periodismo de farándula hoy en día es trascendental. De esa manera, las declaraciones de Latorre siempre tienen repercusión; recientemente aludió al tweet viral de Mariana Nannis que la vinculaba con Gonzalo Nannis y sus palabras tuvieron resonancia en redes sociales.

Uno de los tweets más famosos de la farándula argentina es el de Mariana Nannis acusando a Yanina de serle infiel a su esposo con su hermano. "Yanina Latorre sos una terrible puta y tu marido un terrible cornudo. ¿No te acordás cuando mi hermano te llenaba el c... de leche?", reza el tweet viral que la gran mayoría de los usuarios de la red social de Elon Musk ha leído más de una vez.

Latorre se refirió en LAM a esa acusación y fue tajante en su respuesta, irritada con la botinera. "Juro por Dios que nunca tuve nada con Gonzalo. Por Dios, nunca le metí los cuernos a Diego con nadie, si soy una boluda. Como yo siempre hablo mal de ella o digo lo que pienso está ese famoso tuit que de ninguna manera. Puso que el hermano me llenó algo con algo... está a la vista de todos. ¡Espantoso!", comentó al respecto la madre de Lola y Diego Latorre, ante una consulta de Ángel de Brito.

Fuerte revelación de Yanina Latorre sobre su esposo

La conductora de la nueva radio de Luis Majul, El Observador, se encontraba en el pase con Viviana Canosa y el dueño de la emisora pasó por el estudio para saludarlas. En medio de una charla sobre la temperatura, Latorre derrapó y contó lo impensado sobre la intimidad de Diego.

Viviana: "Ay, me estoy mareando. No tengo que hablar más porque me mareo"

Yanina: "¿Te estás por desmayar? Quedate en musculosa, así a Majul se le para hasta el techo"

Viviana: "No, me vine sin corpiño"

Yanina: "Yo estoy sin corpiño también"

Majul: "Yo solamente vine a saludar. Primero quiero decir que tengo los calzoncillos puestos"

Yanina: "¿Usás calzoncillos? Mi marido no usa porque se le pegan los huevos"

La palabra de Yanina Latorre sobre Thiago de Gran Hermano

La panelista opinó en Twitter sobre unas declaraciones de Thiago sacadas de contexto. El joven había contado que no pudo acompañar a Daniela Celis, madre de sus futuros hijos, a la clínica por la presión de los medios y ella reaccionó ante un título que solo informaba la ausencia del ex-GH en ese importante momento. "Qué tipo pelotudo", escribió Latorre.