Yanina Latorre disparó furiosa contra Marcelo Polino: "Una desilusión"

Yanina Latorre apuntó furiosa contra Marcelo Polino y dejó en claro que tiene una charla pendiente con él.

Yanina Latorre apuntó contra Marcelo Polino luego de que se supiera que no continuará siendo parte del programa del conductor en Radio Mitre. "Una desilusión", comentó con mucha sinceridad la panelista desde las redes sociales de Los Ángeles de la Mañana, donde pronto regresará a la pantalla chica junto con Ángel de Brito en América TV.

Mientras veraneaba en Miami con su familia, Yanina Latorre se enteró de una mala noticia respecto a su carrera en los medios. Es que Marcelo Polino contó que la blonda iba a dejar de participar en Polino auténtico, el programa que conduce el periodista los sábados en Radio Mitre. "Yanina Latorre ya no estará en este programa por decisión de la radio. No hubo acuerdo", explicó el ex Showmatch al respecto. Pero en las últimas horas, la panelista de LAM reveló que tiene una charla pendiente con Polino.

"¿Siguen siendo amigos con Marcelo después de la baja de Radio Mitre?", preguntó un seguidor de Los Ángeles de la Mañana en las redes del programa. Lejos de esquivar la consulta y fiel a su estilo, Latorre se despachó furiosa: "Lo de Polino, para mí es una desilusión, lo digo de verdad". En ese sentido, la panelista aseguró que lo quedó claro si la decisión de terminar su participación en el ciclo de Mitre fue tomada por las autoridades de la radio o el propio conductor. "Esta semana lo voy a aclarar porque la verdad todavía no entiendo si de Polino Auténtico me sacó él o me sacó la radio, se contradice", cerró momentáneamente el tema Latorre.

Cómo sigue la relación de Andrea Taboada y Yanina Latorre

Otra de las consultas que le hicieron los seguidores del programa fue si sigue peleada con Andrea Taboada. Es que las dos acompañarán a Ángel de Brito en su desembarco en América TV con Los Ángeles de la Mañana y en el 2021 hubo rispideces entre ambas. "Yo nunca estuve peleada con Taboada", comenzó explicando Yanina Latorre, quien luego aclaró que su colega sí había estado peleada con ella, o al menos estaba enojada. Para darle un cierre a su respuesta, Yanina dejó bien en claro cómo está actualmente su relación con Andrea Taboada: "Ahora estamos pasando un momento de tranquilidad, veremos".

El debut de LAM en América TV: fecha y hora del programa

El producto encabezado por Ángel de Brito se estrenará el martes 8 de marzo desde las 20. Es decir, a diferencia de lo que pasaba en el canal anterior, estará en el prime time y ya no en la franja matutina. Incluso, desde el perfil de Twitter de El ejército de LAM anunciaron: "El 8 a las 8 los esperamos en LAM por América TV".