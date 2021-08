Verónica Lozano se burló del spot de Florencio Randazzo: "Es un espanto"

La conductora de Telefe se criticó el bizarro spot del precandidato a diputado que generó polémicas y memes en las redes sociales.

El bizarro spot de campaña que lanzó Florencio Randazzo, en su precandidatura a diputado nacional, generó polémicas y burlas en las redes sociales y la conductora Verónica Lozano no se privó de opinar sobre el video. "Es un espanto", lanzó, en un categórico mensaje.

El ex ministro de transporte recreó una supuesta situación entre Cristina Kirchner y él en la quinta de Olivos en el 2015. Picante, la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) replicó su opinión sobre la publicidad electoral desde su cuenta de Twitter. "Que cosa espantosa el spot de Floro", escribió Verónica, causando una avalancha de interacciones.

Otra de las polémicas que generó el spot fue que en las redes confundieron la voz de la actriz que personifica a Cristina en el spot con la de Graciela Borges y la actriz salió a aclarar que ella no había participado.

Cómo será la lista de Randazzo

Con la nueva agrupación Vamos con Vos que conformó junto a Consenso Federal y Libres del Sur, Randazzo, de 58 años, se postulará como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Está acompañado por Carolina Castro, Gustavo Pulti, Valeria Iglesias, Adrián Verdini, Julieta Rizzolo, Juan de Dios Cincunegui, Mariana López, Carlos Legnani, Maite Crespo Bjerg. Randazzo fue candidato electo a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre de 2007, pero no llegó a asumir su banca porque en noviembre de ese año se anunció que sería designado ministro del Interior de la Nación. Fue así que el 10 de diciembre juró en el cargo, formando parte del primer gabinete de Cristina Fernández de Kirchner.

Durante el segundo mandato de Cristina Kirchner fue Ministro del Interior y luego asumió en la cartera de Transporte, después de la tragedia de Once. Randazzo aspiraba a ser candidato a presidente en el 2015 pero le ofrecieron la postulación a la gobernación bonaerense, que rechazó y allí se produjo un distanciamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En las elecciones legislativas de 2017 se presentó como candidato a senador por el Frente Justicialista Cumplir, pero finalizó en cuarto puesto y no logró ingresar al Congreso.

La lista completa

1- Florencio Randazzo

2- Carolina Castro

3- Gustavo Pulti



4- Valeria Iglesias

5- Adrián Verdini

6- Julieta Rizzolo

7- Juan de Dios Cincunegui

8- Mariana López

9- Carlos Legnani

10- Maite Crespo Bjerg