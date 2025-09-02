En el marco del segundo aniversario del fallecimiento de Silvina Luna, Luis Ventura sorprendió con una revelación en Secretos Verdaderos. Según el periodista, la actriz y Diego Maradona mantuvieron un vínculo sentimental durante un tiempo, en reuniones organizadas con discreción.
"Silvina fue un gran amor de Diego Armando Maradona", dijo Ventura en el ciclo de América, y agregó: "Un conocido abogado le prestó el apartamento a Maradona para que pudiera conocer a Silvina. Esta historia de amor existió y los encuentros fueron muy intensos". Además, sostuvo que Diez le habría hecho regalos "caros".
Las declaraciones provocaron la reacción de los amigos cercanos de Luna. Gustavo Conti expresó su enojo a través de un video: "Son dos personas muertas y nadie puede negar esa mentira. La noche que Silvina estuvo con Maradona, yo estaba allí y Silvina me acompañó. Maradona le dio una cadena a Silvina, pero delante de mí. Es todo mentira. Es una vergüenza... hablar de dos personas que no están presentes. Que descanse en paz y dejen de mentir por dos puntos de rating".
Ximena Capristo también se indignó en el programa de SQP: "Hace dos años que Lotocki mató a Silvina y me indigna que Ventura haya cometido esta barbaridad que no es cierta. Diego estaba loco por Silvina y la perseguía mucho. Sé que nunca salieron. Él la hace parecer una gata, y Silvina nunca lo fue. Siempre fue buena persona. Me indigna y me enoja que mienta".
Cuándo murió Silvina Luna
Silvina Luna falleció el 31 de agosto, tras 79 días de internación en el Hospital Italiano. Durante diez años, sufrió una insuficiencia renal a causa de una cirugía estética realizada por el doctor Aníbal Lotocki, que le dejó graves secuelas de salud.