Luis Ventura habló de un presunto romance de Silvina Luna.

En el marco del segundo aniversario del fallecimiento de Silvina Luna, Luis Ventura sorprendió con una revelación en Secretos Verdaderos. Según el periodista, la actriz y Diego Maradona mantuvieron un vínculo sentimental durante un tiempo, en reuniones organizadas con discreción.

"Silvina fue un gran amor de Diego Armando Maradona", dijo Ventura en el ciclo de América, y agregó: "Un conocido abogado le prestó el apartamento a Maradona para que pudiera conocer a Silvina. Esta historia de amor existió y los encuentros fueron muy intensos". Además, sostuvo que Diez le habría hecho regalos "caros".

Las declaraciones provocaron la reacción de los amigos cercanos de Luna. Gustavo Conti expresó su enojo a través de un video: "Son dos personas muertas y nadie puede negar esa mentira. La noche que Silvina estuvo con Maradona, yo estaba allí y Silvina me acompañó. Maradona le dio una cadena a Silvina, pero delante de mí. Es todo mentira. Es una vergüenza... hablar de dos personas que no están presentes. Que descanse en paz y dejen de mentir por dos puntos de rating".

Ximena Capristo también se indignó en el programa de SQP: "Hace dos años que Lotocki mató a Silvina y me indigna que Ventura haya cometido esta barbaridad que no es cierta. Diego estaba loco por Silvina y la perseguía mucho. Sé que nunca salieron. Él la hace parecer una gata, y Silvina nunca lo fue. Siempre fue buena persona. Me indigna y me enoja que mienta".

​​​​​​​​Cuándo murió Silvina Luna

​​​​​​​​​​​Silvina Luna falleció el 31 de agosto, tras 79 días de internación en el Hospital Italiano. Durante diez años, sufrió una insuficiencia renal a causa de una cirugía estética realizada por el doctor Aníbal Lotocki, que le dejó graves secuelas de salud.

​​​​​​​​​​​