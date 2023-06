Urgente: otro expaciente de Aníbal Lotocki fue internado por un peligrosa falla

Un expaciente de Aníbal Lotocki tuvo que ser hospitalizado de urgencia por una falla orgánica. Quién es y cómo está su salud.

Aníbal Lotocki está en la mira de todos nuevamente tras complicarse la salud de Silvina Luna, quien está internada en terapia intensiva desde hace un par de días con una bacteria alojada en sus pulmones. En esta oportunidad, otro expaciente del médico tuvo que ser hospitalizado de urgencia y fue trasladado al Sanatorio Modelo de Caseros.

Gabriela Trenchi, Pamela Sosa, Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, entre otras, son algunas de las personas que se operaron con Lotocki y lo denunciaron por mala praxis. Fran Mariano, el exparticipante de Cuestión de Peso, es otro de los demandantes, cuyo estado de salud es delicado desde hace un tiempo con intervenciones médicas de manera constante.

"Estoy mal y triste de nuevo, pensé que lo del pie estaba resuelto y tuve una recaída muy grande, yo sentía dolor, fui a ver a mi cirujano actual Daniel Feliz y vio mi úlcera. Me dijo que tenía que volver al hospital porque el virus no murió del todo, el virus que se formó por esa sustancia glucosa que tenía", explicó Fran Mariano en un audio que le envió a Juan Etchegoyen en Mitre Live. Es por eso que se tuvo que internar otra vez para ocuparse de su salud.

"La verdad es que la estoy pasando mal y esto es de nunca acabarse", se lamentó por la cantidad de veces que tuvo que pasar por el hospital. Y lanzó un fuerte testimonio: "Yo no tengo respirador ni me falla la cabeza pero tengo rota el alma, no puede ser que con 33 años no pueda vivir la vida que quiero". Por el momento, se desconoce su último parte médico.

Virginia Gallardo furiosa con Telenoche por la entrevista a Lotocki: "Queremos"

Virginia Gallardo hizo un duro descargo tras la entrevista que el doctor Aníbal Lotocki le concedió a Telenoche. El médico, condenado en primera instancia por lesiones graves, volvió a estar en el ojo de la polémica por el delicado estado de salud de Silvina Luna. La exparticipante de Gran Hermano es una de las pacientes que llevó al cirujano ante la Justicia.

Lotocki diálogo con el noticiero de El Trece tras la noticia de la gravedad del cuadro de Luna. En medio del reportaje, Lotocki hizo referencia a las acusaciones que hizo en su contra Gallardo: "Vos me nombraste a Virginia Gallardo. ¿Qué enfermedad tiene? Dijiste que tiene dolores y que no puede bailar. Y yo la veo bailar en un lugar de la Costanera. Virginia Gallardo dice que tienes dolores, pero no hay una enfermedad. Dice que tiene dolores, no sé cómo se conmensura esto".

La panelista de Socios del Espectáculos le contestó al cirujano, pero también apuntó contra Nelson Castro por la actitud que tuvo durante la entrevista. “Yo lo vi muy firme al doctor Nelson Castro, ayer acá hablando de una cirugía como para pedirle empatía", remarcó Virginia antes de dejar en claro que su objetivo es que Lotocki responda por sus actos ante la Justicia. "Nosotras queremos que se haga cargo de lo que hizo, no queremos empatía, el producto estaba autorizado pero no para colocarlo en esas cantidades, ya estaba ahí atrás con Pamela Sosa tomando mate y viendo sus chanchullos", subrayó.

Además manifestó su impotencia con que el cirujano continúe en libertad y siga atendiendo pacientes. “El es de un cinismo total y que nadie le dijera nada, Nelson Castro es médico, pudo haber un acuerdo, pero podían haber ido más a fondo, con víctimas, condenado, ya está, más allá de lo que puedo decir o no", apuntó. Luego dio su punto de vista sobre el reportaje del periodista y su compañera Dominique Metzger: "Se quedaron con “el producto está probado". "Pero el importador del producto se fundió. Yo los vi, hablaron en el juicio, esa gente estaba sacada, y pese a tener muertos encima, cuatro personas que le ganan un juicio, qué más se puede hacer”, fustigó.