Inesperado: la razón por la que Virgina Gallardo se fue de Socios del Espectáculo

La panelista del magazine de El Trece se ausentó a su trabajo y se activó la señal de alarma entre sus colegas. La explicación de la mediática sobre su llamativa salida.

La mediática Virginia Gallardo no estuvo en Socios del Espectáculo (El Trece) y, en cambio, su lugar estuvo ocupado por Santiago Riva Roy, uno de los movileros del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Ante la preocupación que generó su ausencia, la panelista reveló que le sucedió y la llevó a no ir a trabajar.

Consultada por Ciudad Magazine, Gallardo reveló que la hizo ausentarse de su trabajo en el magazine de espectáculos y aclaró: "Me vine a mi casa de Corrientes por el fin de semana nada más. El martes ya estoy de regreso en Buenos Aires".

"Aproveché que tengo el finde libre ahora que termine con el teatro", siguió la también actriz de Sex, viví tu experiencia, la propuesta de José María Muscari que ya lleva varias temporadas en cartel con diferentes elencos. Virginia Gallardo no fue sola de viaje sino que la acompañó su esposo Martín Rojas y su hija Martina: "Es el cumpleaños de Eugenia, mi hermana mayor".

El año pasado Virginia Gallardo fue desvinculada de Intrusos (América TV) ante la decisión de renovar el equipo que acompaña a Florencia de la V en el magazine de espectáculos. "Fue una charla en conjunto sobre los cambios que se vienen en buenos términos. Quien me conoce sabe que soy muy agradecida del trabajo (...) Yo soy así, suelto y agradezco. Vendrán otras cosas Se vienen algunos cambios. No sé cuándo, cómo, pero estamos en esa. Es necesario a veces, y más en la televisión entendiendo los tiempos que corren", había indicado tiempo atrás en Socios, su actual espacio de trabajo.

Polémico reencuentro entre Virginia Gallardo y Martita Fort: "No vamos a ser amigas"

Virginia Gallardo y Martita Fort volvieron a encontrarse cara a cara tras las polémicas. La expareja de Ricardo Fort y la heredera del empresario chocolatero rompieron su vínculo tras el escándalo por la serie biográfica del mediático, sin embargo, su distanciamiento surgió algunos años antes, luego de la separación. Sin embargo, Gallardo confesó que volvió a verse con Marita y la situación no fue como esperaba.

Luego de que Martita admitiera que le parecía mal que Gallardo no quisiera formar parte de la serie, el vínculo entre ambas parecía completamente disuelto. Sin embargo, salió a la luz que hace unas semanas atrás volvieron a encontrarse en el teatro, precisamente en la obra que Virginia protagoniza con José María Muscari y a la que la hija de Ricardo Fort fue a ver.

En diálogo con Catalina Dlugi para el ciclo radial Agarrate Catalina, Virginia Gallarado contó los detalles del encuentro. "Ocurrió algo raro hace un tiempito atrás. Martita y su equipo fueron a ver la obra y obviamente los vi. Me acerqué porque en un momento interactúo con el público y tuve la mejor predisposición de Martita, pero no tuvimos un ida y vuelta", reveló la expanelista de Polémica en el Bar.

"No sé si vamos a ser amigas. Ella va a crecer y cuando ponga todo en la balanza, tal vez sepa diferenciar las cosas y el enojo de ellos por no querer formar parte de una serie", enfatizó Gallardo. Luego reflexionó: "Podría haber reaccionado mal cuando me acerqué y la verdad es que no lo hizo. Yo siempre estaré acá para escuchar".