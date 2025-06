Francos deschavó a Milei con el Garrahan: hay solo 10% de administrativos

Mientras trabajadores del Hospital Garrahan realizan hace meses paros en reclamo de mejoras salariales, el presidente Javier Milei aseguró recientemente que el problema es que hay una "sobre planta" en la nómina de empleados, los cuales son "un 70% administrativos". Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo desmintió al reconocer en su informe de gestión que del total de 4661 trabajadores solo hay 462 en esas funciones, apenas un 10%.

"En hospitales equivalentes dos tercios de la nómina son médicos y un tercio es administrativa. En Argentina, el 70% de la nómina es administrativa. Usaron una causa noble como la del Garrahan para esconder militantes políticos", dijo Milei en un reciente reportaje a La Nación+. Para el Presidente, existe una "sobre planta administrativa" que no sólo "no trabaja" sino que le "quita recursos" a los médicos. "El ahorro lo hacemos en sacar a los que no trabajan, darle la plata a los que sí trabajan", aseguró.

Apenas 10 días después de esta entrevista, Francos echó por tierra los dichos del Presidente al contestar, en su informe de gestión de esta mañana ante el Senado, una pregunta en la que se solicitaban detalles de "la dotación de personal" del Garrahan.

Cuántos administrativos hay

En su informe, Francos compartió un cuadro con parte de la Información Estadística que presenta todos los años de manera oficial el Hospital Garrahan, pero con datos hasta el 30 de abril. En este cuadro se especifica la cantidad total de empleados en 2025 que asciende a 4661. A su vez, están divididos en tres categorías: "Conducción", "Agrupamiento Asistencial" y "Agrupamiento Logístico".

Dentro del "Agrupamiento Logístico", figura el "Tramo Administrativo" que reúne 462 empleados en la actualidad. Es decir, solo el 10% del total de la nómina de los trabajadores del Garrahan.

Y cuántos médicos y enfermeros

En contraste, dentro del "Agrupamiento Asistencial", en el "Tramo Profesional" hay registrados unos 1.250 empleados como "otros profesionales" y unos 545 en su variante de "médicos y especialistas". Es decir, que los profesionales dentro del hospital representan un 40% de la planta, un número en el que ni siquiera están contemplados técnicos, auxiliares, ni ayudantes, que ascienden a 1.371 en total.

De esta manera existen 3.166 trabajadores que forman parte del total del "Agrupamiento Asistencial", que significa -según pudo saber El Destape de empleados del hospital- quienes "cumplen funciones inherentes a la atención de los pacientes". En porcentaje, estas personas representan un 68% total de la planta del Garrahan, una situación inversa a la que plantea Milei.