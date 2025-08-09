Fortaleza vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores

Fortaleza y el Fortín disputarán el próximo martes 12 de agosto el primer partido de la serie de la llave 5. El duelo de la Copa Libertadores será a las 19:00 (hora Argentina) en el estadio el Castelão.

Derlis López es el elegido para dirigir el partido.

Los resultados de Fortaleza en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril)

: Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril) Fase de Grupos : Colo Colo 0 vs Fortaleza 0 (10 de abril)

: Colo Colo 0 vs Fortaleza 0 (10 de abril) Fase de Grupos : Bucaramanga 1 vs Fortaleza 1 (23 de abril)

: Bucaramanga 1 vs Fortaleza 1 (23 de abril) Fase de Grupos : Fortaleza 4 vs Colo Colo 0 (6 de mayo)

: Fortaleza 4 vs Colo Colo 0 (6 de mayo) Fase de Grupos : Fortaleza 0 vs Bucaramanga 0 (13 de mayo)

: Fortaleza 0 vs Bucaramanga 0 (13 de mayo) Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo)

Los resultados de Vélez en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril)

: Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril) Fase de Grupos : Olimpia 0 vs Vélez 4 (9 de abril)

: Olimpia 0 vs Vélez 4 (9 de abril) Fase de Grupos : San Antonio Bulo Bulo 2 vs Vélez 1 (23 de abril)

: San Antonio Bulo Bulo 2 vs Vélez 1 (23 de abril) Fase de Grupos : Vélez 1 vs Olimpia 1 (8 de mayo)

: Vélez 1 vs Olimpia 1 (8 de mayo) Fase de Grupos : Vélez 3 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (14 de mayo)

: Vélez 3 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (14 de mayo) Fase de Grupos: Peñarol 0 vs Vélez 0 (29 de mayo)

Horario Fortaleza y Vélez, según país