Virginia Gallardo le respondió a Lotocki y se quebró al aire en El Trece: "Me hace mal"

La panelista de televisión apuntó una vez más contra el médico denunciado por mala praxis. Virginia Gallardo le respondió a Aníbal Lotocki tras sus declaraciones.

Virginia Gallardo habló sobre las afecciones de salud que le habrían producido sus intervenciones con Aníbal Lotocki y le respondió al médico cirujano. La bailarina empatizó con Silvina Luna y quebró en llanto en pleno vivo de El Trece, donde trabaja como panelista en Socios del Espectáculo.

Aníbal Lotocki dio una entrevista a Telenoche y dialogó con Nelson Castro y Dominique Metzger tras la noticia de la gravedad del cuadro de salud de Silvina Luna. En medio de su descargo, el médico habló de las denuncias de otras celebridades como Gallardo y pronunció: "Vos me nombraste a Virginia Gallardo. ¿Qué enfermedad tiene? Dijiste que tiene dolores y que no puede bailar. Y yo la veo bailar en un lugar de la Costanera. Virginia Gallardo dice que tienes dolores, pero no hay una enfermedad. Dice que tiene dolores, no sé cómo se conmensura esto", ante una pregunta de la mencionada periodista.

Virginia Gallardo reaccionó ante esas declaraciones en el ciclo matutino conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y quebró en llanto en medio de su descargo. "Me hace mal hablar de este tema. Me pongo fuerte por la situación, pero es claro que no superamos esto. Cuando suceden cosas como estas de Silvina, obviamente, todas entramos en alarma. Es real. Pasamos horas hablando por teléfono con el médico, viendo a qué nuevos estudios podemos acceder", comenzó su descargo la expareja de Ricardo Fort.

"A veces, yo me enojo con Silvina, que es la menos indicada, pero llegar a este punto y volver a ver a este hombre en televisión. Yo pasé por dos mediaciones. Y es misma respuesta que dio ayer (sobre mis dolores), mientras yo los padecía, buscaba miles de alternativas médicas, psicológicas y físicas”, continuó su desgarrador descargo la exparticipante de Bailando por un sueño. Y concluyó: "Tengo testigos de todo tipo para demostrarlo, pero seguí con mi vida adelante. Seguí bailando, no en la Costanera como dijo, en el Bailando, en el teatro, en donde sea siempre y cuando me dé el cuerpo, más allá los dolores".

