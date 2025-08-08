El gobierno de la provincia de Santa Fe avanza con obras de ampliación en la autopista Rosario–Santa Fe, donde se ejecuta la construcción del tercer carril. Se dispusieron medidas especiales que eviten cortes en la circulación y así garantizar el tránsito seguro y fluido.

Las tareas se desarrollan en el tramo comprendido entre el Kilómetro 2 y el 8. Desde esta semana se encuentra habilitada la circulación entre los kilómetros 4,2 y el 8, mientras que el frente de obra se trasladará hacia el tramo que va del kilómetros 4,2 al 0,8, en cercanías al acceso a Circunvalación.

Según el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, se trata de “una obra emblemática para la provincia”, y subrayó que, junto al puente Santa Fe–Santo Tomé, es de las intervenciones viales “más trascendentales”. Explicó que se ejecuta por tramos cortos -de tres o cuatro kilómetros- para mantener un tránsito “fluido, ágil y dinámico”, evitando interrupciones totales.

¿Cómo es la obra sobre la autopista Rosario-Santa Fe?

La obra del tercer carril de la autopista abarca un tramo de 16 kilómetros y está a cargo de la empresa Pose S.A., con una inversión provincial de $ 50.845.259.000 (valores actualizados a mayo de 2025). Su objetivo es mejorar la seguridad vial, optimizar la conectividad y responder al crecimiento del tránsito, que supera los 38.000 vehículos diarios.

También comenzaron las tareas de la carpeta de reordenamiento (km 8 al 14, ascendente), la ejecución de capas estructurales (km 5,5 al 2, descendente) y se finalizó la carpeta de rodamiento, junto con la señalización y la colocación de defensas metálicas flex beam, entre los km 10,5 y 5,5 en sentido descendente.

¿Se puede circular por la autopista Rosario-Santa Fe?

Desde el lunes 4 se trabaja entre el kilómetro 4 y las inmediaciones de Circunvalación, en la mano descendente (Santa Fe a Rosario), por lo que habrá tránsito alternado en la mano ascendente (Rosario a Santa Fe).

Desde hace una semana se restringió el ingreso de tránsito pesado en el Kilómetro 0, acceso sur a la autopista desde Rosario. Los camiones que circulan de sur a norte, deben acceder por la A-012, ya sea en San Lorenzo Sur o Norte. Quienes lleguen por Circunvalación podrán tomar la Ruta Nacional 34 o la autopista Rosario–Córdoba, y desde allí empalmar con la A-012 para incorporarse a la autopista.

“Para los vehículos que vienen desde Santa Fe hacia Rosario no habrá restricciones. Podrán circular camiones, autos y colectivos, aunque con tránsito alternado en la vía ascendente entre el km 4 y el km 0”, aclararon desde el gobierno provincial.

¿Cuáles son los desvíos?

En los principales accesos a la autopista Rosario–Buenos Aires y Rosario–Córdoba se colocaron carteles con la leyenda “tránsito pesado por RN A012”. Recomiendan que se use esta alternativa para evitar congestiones y facilitar el ritmo de los trabajos.