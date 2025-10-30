Una figura de Telefe se separó de su pareja: "Con el amor no alcanza"

En su momento anunciaron su separación, pero con viaje a Japón mediante confirmaron su reconciliación. El tiempo pasó y, finalmente, decidieron cortar por lo sano. Belén Negri anunció este miércoles en Se fue larga (Luzu TV) que su noviazgo con el reconocido artista Tiago PZK, quien recientemente fue parte de La Voz Argentina como co-coach de Luck Ra durante el segundo round, se acabó.
"Si somos personas públicas y si mostrás tu vínculo, como el mío, en algún punto hay que dar explicaciones", manifestó ella primeramente, quien luego pidió: "Para hacer un duelo y un contacto cero, para poder tener más estabilidad, necesito que no me envíen cosas". "Al menos me quedo con que lo volvimos a intentar. Qué lindo no darse por vencido y por ahí seguir intentando para construir algo que es único", añadió.
Tiago PZK y Belén Negri se volvieron a separar
"Con el amor no alcanza", señaló "la chilena" en el canal de Nico Occhiato. "Hay procesos distintos, hay madureces que son diferentes. Por mucho amor que haya, a veces las cosas no se logran concretar como uno las idealiza. Aceptar eso, tal vez, es el dolor más fuerte que estoy traspasando ahora", sumó.
Tras ello, recordó el ya mencionado viaje al país asiático: "Para mí Japón fue un cierre precioso. Desde ahí estoy con un montón de emociones, haciendo un duelo". "Ya está, hoy no quiero llorar", expresó cuando las lágrimas amenazaban con empezar a caer. "Como es una relación muy pública y estoy en un momento de duelo, si me siguen enviando cosas y me siguen etiquetando... me veo en la necesidad que se respete el contacto cero, para poder equilibrarme y poder tener más estabilidad", advirtió.
"Fueron unos meses muy locos, pero sigo apostando por el amor, aunque no se dé. Esto no me limita en un futuro a coincidir con otras personas. Se que soy una persona capaz de amar con toda mi alma", concluyó.