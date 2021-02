El deseo más ansiado de Oyarbide: quiere ser padre.

Coco Sily enmudeció al aire de su ciclo de Radio 10, Fuerte al Medio, ante la primicia bomba de Norberto Oyarbide, quien reveló que está en tratamiento para ser papá por primera vez en su vida.

Cuando una oyente del programa le consultó si había tenido parejas mujeres, Oyarbide explicó: "Estuve a punto de casarme con Daniela Battelli, gran locutora de Radio Nacional pero preferí comulgar con mi verdad y hablar con todo mi corazón sobre mis deseos. Al principio ella se enojó, pero después pudo entenderlo. Hoy, ambos estamos solteros".

Y agregó: "Hace poco me dijo que yo había sido el amor de su vida y que necesitaba mi semen para tener un hijo. Estamos en tratamiento para tener un hijo". Tras la sorpresa inicial, el estudio de radio se llenó de aplausos y buenos deseos. Para confirmar que no se trata de una 'fake news' Oyarbide señaló: "Que salga Daniela Battelli a desmentirlo. No va a suceder".

"No hay un día de su vida que no me llame para decirme 'te amo con toda mi alma'. No quiere casamiento, quiere que tengamos un hijo. La única vez que sintió un amor perfecto fue al lado mío. Ya se hizo todos los estudios para poder concebir", detalló, muy contento por anunciar el nuevo capítulo de su vida.

Sorprendido, Coco Sily deseó saber cómo habían sido las relaciones del mediático exjuez con mujeres, a lo que Norberto compartió: "Tuve relaciones con mujeres. Me perseguían mucho las chicas de la colectividad. Tuve un momento de heterosexualidad absoluta".

"Un día fui a un salón de masajes, resbalé con una bananita dolca y me perdí", confesó, tentado, sobre el momento en el que decidió asumir sus deseos sexuales con orgullo y amor.