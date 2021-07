"Un desastre": Lanata se burló del rating del nuevo programa de Karina Mazzocco

El periodista macrista fue lapidario con la conductora que tomó la posta del lugar que dejó vacante Alejandro Fantino.

Apenas con un promedio de 1.8 puntos de rating debutó Karina Mazzocco en su nuevo programa de América TV, A la tarde, tras la salida de Alejandro Fantino de esa franja horaria. Burlándose del flojo arranque de la colega, Jorge Lanata y Marina Calabró se dedicaron a despotricar contra el magazine. "Un desastre", sentenció el conductor ultra macrista en su ciclo de Radio Mitre.

Marina Calabró, en su columna de Lanata sin Filtro, analizó el nuevo ciclo de Mazzocco, cuyo panel se completa con Sabrina Rojas, Florencia de la V, Débora D’Amato, Diana Deglauy, Caramelito Carrizo y Ezequiel Campa. "La escenografía es la misma que la del programa de Fantino, como verá, en cuatro días no tuvimos tiempo de hacer algo nuevo. Ese no es el problema del programa. Arrancó con una ficha de presentación de la productora y la panelista", objetó.

"A mí se me hizo medio pesado, me parece que si la gente conoce a las integrantes no es necesario, y si no las conoce estás en en un problema. Después una sorpresa, apareció un sujeto Ezequiel Campa. Yo pensé que iba a ser un contrapunto, una opinión masculina, lo vi un poco desencajado. Lo vi como que no encontró su lugar, es el primer programa, no lo voy a tirar abajo, nos encanta, apuesto todas mis fichas por él, pero ayer no encontró su lugar", agregó, filosa.

Más hiriente, Lanata metió un chispeante comentario a la evaluación de Calabró: "¿Esa escenografía de los cuadraditos estaba? Es horrible, realmente. Parece como un baño". "Me parece que intercambian monólogos, que estaría bueno que interactúen. Eso es una dinámica que se irá generando. No estaría mal que alguien aporte un dato, una información, que no quede en el qué lindo, qué feo, qué bueno, qué malo. Me parece, es una humilde opinión. Cuando la entrevista con Pepe Cibrián se puso buena, lo cortaron con un verdadero o falso. Si la conductora va a preguntar así, ¿para qué están las chicas? Cuando se ponía picante, Flor de la V lo estuvo, la interrumpieron para decir ‘qué lindo son tus espectáculos'", siguió Marina.

Pero el momento más fuerte, llegó cuando hablaron del rating. "¿Cuánto midió?", quiso saber Lanata, y ante la respuesta de Marina Calabró asegurando que había promediado 1.8, la reacción del periodista fue contundente: "Un desastre".