Tremenda confesión de la esposa del Chato Prada: "No hay vuelta atrás"

La bailarina dejó atónitos a sus fans al referirse de una contundente manera a una gran desilusión de su vida.

Lourdes Sánchez llamó la atención de todos sus seguidores de Instagram al compartir una fuerte frase en una de sus historias. La bailarina y conductora de televisión dejó abierta la posibilidad de una ruptura con su pareja, Pablo "El Chato" Prada.

"¡Uff! Cuando me desilusiono, como que no hay vuelta atrás", reza la publicación que la artista compartió en su red social, lo que mucho relacionaron con un posible mal momento en su vínculo con Prada, padre de su hija Valentín, de cinco años de edad.

Si bien la bailarina no hizo referencia directa a la persona que se refería en su descargo, en las redes sociales comenzaron a hacerse especulaciones al respecto. De hecho, la periodista e influencer Juariu, experta en escarbar en lo más profundo de la vida virtual de los famosos, enunció: "Bueno, vamos a tener qu einvestigar de quién habla".

Historia de Lourdes Sánchez

El mal momento laboral de Lourdes Sánchez

A mediados de este año, Sánchez debió dejar atrás algunos proyectos laborales por un problema de salud, lo que también pudo haber puesto en jaque su estabilidad emocional y haber afectado a su relación con "El Chato". José María Muscari reveló por qué la bailarina no pudo ser parte de su obra SEX: "Lourdes tenía que debutar mañana, pero como es de público conocimiento tuvo unas complicaciones de salud en relación a su cuerpo, ella tiene unas hernias de disco. Ya había ensayado y se mandó a hacer todo el vestuario".

"Debutaba mañana con tres cuadros que reemplazaba a Noelia los jueves y los domingos. Ayer le agarró una situación que la tuvieron que intervenir, en el sentido de ponerle una inyección para poder continuar porque estaba muy dolorida, ahí nos dimos cuenta que por ahora lamentablemente Lourdes no se va a poder sumar", siguió el actor y cerró: "No está pudiendo bailar porque por este momento el cuerpo no le responde. Ella sabe tuvo una situación delicada, fue operada de urgencia. Lo más importante es que Lourdes se cuide. Por suerte, Noelia se está aclimatando un poco más y en un principio las funciones de esta semana las va a realizar".

Insólita revelación de Lourdes Sánchez sobre los gustos de su pareja

"¿Incursionaron en el mundo de los juguetes sexuales? ¿Tienen uno favorito?", lanzó Jey Mammón en su programa y Lourdes, quien estaba como invitada, respondió: "Me gustaría, pero tendría que ser afuera, en el exterior. Acá nos conocen, es muy difícil".