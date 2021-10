Lourdes Sánchez denunció a Flavio Mendoza por maltrato: "Me dolió"

La bailarina reveló que fue maltratada por su colega en los comienzos de su carrera. Sánchez denunció un comentario agraviante del acróbata.

Lourdes Sánchez rompió el silencio y reveló que la pasó mal cuando trabajó con Flavio Mendoza, en sus comienzos. La bailarina contó con lujo de detalles una situación incómoda que vivió con el acróbata en una de sus obras, tras un fuerte reto que habría recibido de su parte por no animarse a hacer un truco.

“Una vez que estaba ensayando una de mis primeras obras, que era con Flavio Mendoza, siempre muy circense, me dijo que me subiera a una tarima y no me animé a hacer eso y como que me dijo '¿para qué estás acá?' y me puse a llorar mal... En ese momento, me dolió”, comenzó su descargo la pareja de Chato Prada, en diálogo con Catalina Dlugi en su programa radial.

Lourdes continuó sobre el contexto en el que se encontraba en aquel entonces, cuando recién había llegado del interior. “Quizás lo que recuerdo es haberme sentido sola porque venía de una familia muy numerosa. Hoy en día tengo la mejor con Flavio, lo amo”, cerró la celebridad y así dejó en claro que hoy en día tiene una buena relación con el bailarín.

Lourdes Sánchez sobre la posibilidad de tener un segundo hijo

La bailarina contó que le cuesta convencer al Chato Prada para emprender el camino de la paternidad nuevamente. “Convencerlo al Chato de ser padre es difícil, porque se siente un abuelo. Se siente grande, sin fuerzas. Lo crío yo al crío. Lo del tratamiento tendría que hacer un tratamiento de fertilización porque no tengo las trompas, ahora las mujeres son madres más grandes, tengo 35, tengo tiempo”, lanzó.

El 2019, Lourdes debió enfrentar una operación de urgencia por una infección, en la que le extirparon el apéndice y las trompas de falopio, por ese motivo no puede quedar embarazada de manera natural. “Puedo tener hijos, el tema es que me tengo que hacer un tratamiento y quizás eso me da una cierta fiaca. Entonces, hoy no. Pero me encantaría. A veces estoy con Valentín y digo ‘lo que sería una nena’. Me vuelvo loca”, expresó en una entrevista con el mismo programa radial, a finales del año pasado.

“Uno dice ‘el tiempo desgasta’, ‘la cuarentena desgasta’, pero nosotros encontramos el equilibrio en la pareja y en la familia. No te voy a mentir: tenemos momentos de enojos y de peleas, pero siempre reina el amor y las ganas de estar juntos”, soltó la bailarina en relación a su vínculo con Prada y cerró: “Los dos aflojamos, no somos tan orgullosos. Nos dura poco el orgullo y enseguida queremos que esté todo bien”.