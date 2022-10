Trabajó con Tini Stoessel y reveló un verdadero calvario: "Me siento muy solo"

El artista en cuestión publicó un preocupante video a través de sus redes sociales. De quién se trata.

Un reconocido artista de la escena urbana argentina realizó un video en el cual confesó sentirse "vacío" y "solo". El cantante trabajó con Tini Stoessel en una canción lanzada recientemente y el relato preocupó a sus fanáticos.

"Me siento muy vacío, me siento muy solo. No sé qué hacer en cuanto a mi carrera, a mi vida y a mi cabeza", reveló Tiago PZK a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Twitch. El artista que cumplió 21 años el 3 de agosto de 2022 reavivó un debate vinculado a la salud mental de los jóvenes y se mostró muy triste.

"Hace un montón que quiero salir adelante, pero vengo con una problemática que es media jodida", manifestó en referencia a los haters, las redes sociales y las presiones. Cabe recordar que semanas atrás, estuvo en el ojo de la tormenta por su romance con Belén Negri, expareja del streamer argentino Coscu, quien salió a hablar del tema.

Frente a esta situación, Tiago expresó sus ganas de ir a terapia y por qué hizo ese vivo en Twitch. "Sé que tengo que ir al psicólogo, tengo que hablar todo con alguien, pero bueno, ahora estoy en un hotel, lejos de mi casa, solo. La gente con la que cuento está ocupada y no puedo hablar con nadie", sostuvo.

El apoyo de sus fanáticos en las redes

Bajo el hashtag #EstamosConVosGotti, su público le demostró todo su apoyo a diez minutos de haber finalizado el directo, donde contó la difícil situación personal que está enfrentando. "La gente te deshumaniza y tenés que luchar contra eso todo el tiempo. Todos los días salir con una sonrisa en la cara, que tus problemas no sean problemas", resaltó el artista.

Preocupación por la salud de Ibai Llanos

Ibai Llanos confesó una inesperada noticia que tiene que ver con su salud. El streamer oriundo de España que arrasa en las plataformas digitales relató en uno de sus vivos de Twitch cuál es su problema de salud, en qué situación está y cómo se encuentra tras varios estudios realizados.

El mundo de Twitch y de los creadores de contenidos están shockeados por la noticia que contó Ibai Llanos. Se trata de un problema de salud que tiene el español en el nervio óptico a tal punto de que aseguró que podría pasar lo peor: quedarse ciego.

"Tengo el puto problema del ojo que me lleva dando por culo un montón de años. El problema es que no saben de dónde puede venir. Ya ni sé a dónde ir, no sé qué hacer", expresó Ibai, a quien se lo notaba fastidioso por la situación. De su ojo izquierdo solo ve un 10% y del derecho veía perfectamente, pero los resultados de los últimos análisis demostraron lo contrario.

"Que no veas de un ojo está bien, si no ves de los dos estás más jodido. No hay un tratamiento de momento para revivir este tipo de células que están en el nervio óptico", explicó. Los profesionales de la salud que están tratándolo le dijeron que se están llevando adelante pruebas con humanos y en unos años "creen que podría haber un tipo de tratamiento".