Tinelli confesó lo que nunca volvería a hacer: "Ya estaba metido ahí adentro"

Marcelo Tinelli y una sorpresiva revelación sobre su vida. El conductor de El Trece y una fuerte definición sobre su intimidad.

Marcelo Tinelli reveló un episodio de su vida que no volvería a repetir y fue contundente. "Ya estaba metido ahí adentro", explicó el conductor de Canta Conmigo Ahora, quien a fines de mayo presentó su renuncia como presidente de San Lorenzo de Almagro.

Justamente, Tinelli se refirió a su gestión como máxima autoridad de San Lorenzo. Asegurando que no repetiría lo hecho, y en diálogo con el America Business Forum, Marcelo expresó: "A mí me encanta hacer televisión, me encanta comunicar, me encanta divertirme, me encanta pasarla bien. Soy una persona que siempre apuesto a positivo. Ya estaba metido ahí adentro (en San Lorenzo) y lo hice".

"Por la pasión de ayudar a mi club. Si vos me decís hoy, yendo para atrás, yo no volvería a hacerlo: me encanta lo que estoy haciendo", agregó Marcelo Tinelli, quien actualmente conduce Canta Conmigo Ahora y está alejado del mundo del fútbol argentino. Por otra parte, el "Cuervo" enalteció los logros conseguidos en su etapa como dirigente del "Ciclón".

Resaltando la experiencia positiva de su gestión como autoridad de San Lorenzo, Tinelli sentenció: "Quise salvar a mi club, a San Lorenzo, que se estaba por ir al descenso y nunca había ganado una Copa Libertadores. Eran mis dos objetivos. Y llevarle un día la Copa al Papa que se la pude llevar: la tiene ahí puesta la camiseta y la Libertadores".

Tinelli confirmó lo que todos pensaban de él: "No me avergüenzo de decirlo"

Marcelo Tinelli fue entrevistado en el América Bussiness Forum y confirmó lo que las personas pensaban sobre su vida. Sin filtros, el conductor de Canta Conmigo Ahora disparó: "No me averguenzo de decirlo".

En una charla que mantuvo con Ignacio González Castro, el presentador televisivo y dueño de LaFlia reconoció que trabaja "para hacer un buen número de rating", independientemente del producto que presente en pantalla. "No es lo mismo para hacer rating... Yo trabajo para hacer buen número de rating. No tengo esta cosa de los actores cool que te dicen: ‘No, si no me venís a ver al teatro, no me importa. A mí me interesa hacer un buen producto. Yo no miro el rating’. Yo les digo a todos: ‘Tratá de mirarlo, porque de eso vivís, boludo’".

"Es como un verdulero o un carnicero te digan: ‘No importa si no vendo venduras. No importa si no vendí carne, lo importante es tener buena carne’. Bueno, guarda porque se te va a pasar en la heladera. Esto lo paso a la televisión: yo trabajo para hacer buen rating y que lo vea la mayor cantidad de gente posible. Y no me avergüenzo de decirlo. Trato de hacer un buen programa, con algunos errores y aciertos, pero que lo vea la mayor cantidad de gente”, sentenció Marcelo Tinelli.