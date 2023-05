Tiene 40 años: quién es la tercera en discordia entre Luciano Castro y Flor Vigna

Se conoció quién es la tercera en discordia entre Luciano Castro y Flor Vigna. Qué pasó con la pareja y quién es esta persona.

Luciano Castro y Flor Vigna no estarían pasando por su mejor momento. En medio de rumores de separación, se conoció un dato que perjudicaría al actor puesto que las versiones apuntan a una supuesta infidelidad de su parte. Sin ir más lejos, se dieron detalles de quien sería la tercera en discordia de una relación que comenzó en 2021.

"Ella se hizo la dura. Tardó tres minutos. Él la invitó a su casa. La señorita M tiene 40 años, es profesional, tiene tres hijos", detallaron en el programa Entrometidos (NET TV). Lo cierto es que, de acuerdo a la información brindada en la pantalla chica, Luciano Castro se habría encontrado con esta mujer cuando Flor Vigna no estaba en Mar del Plata (NdeR: compartían elenco de teatro con la obra El Divorcio, de la cual ella se habría bajado en los últimos días).

Continuando con su versión, el programa Entrometidos agregó: “Estos encuentros se dieron cuando Vigna no estaba en Mar del Plata. En ese barrio privado hay cámaras de seguridad”. Por su parte, en Intrusos, Nancy Duré confirmó la separación con la siguiente revelación: "El entorno íntimo íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando. Lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir juntos por la obra".

Los "problemas" que causaron la separación de Luciano Castro y Flor Vigna

Luciano Castro y Flor Vigna estarían separados según la prensa argentina y la periodista Nancy Duré reveló datos exclusivos al respecto. La actriz se bajó de la obra en la que compartía elenco con Castro y eso encendió las alarmas de los programas de chimentos.

"Están separados, lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir estando juntos en un trabajo que tienen. Pero el entorno íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando. Ella dijo que se bajaba de la obra de teatro porque quería dedicarse exclusivamente a la música", comenzó su descargo Nancy Duré. La periodista trabaja como panelista de Socios del Espectáculo, conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

La comunicadora aseguró que desde el entorno de la pareja le habría dicho que trabajar juntos no termino siendo una buena idea para la relación entre los actores. "Evidentemente hay problemas. Ella estuvo el fin de semana sola en la Bresh aunque él ha negado esta separación. La misma gente que me confirma la separación me dice que tampoco es la última palabra, quizás no trabajando juntos", concluyó su descargo la panelista.