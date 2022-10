Stefi Roitman y Ricky Montaner rompieron el silencio tras los rumores de crisis

Stefi Roitman y Ricky Montaner rompieron el silencio sobre los constantes rumores de crisis y dejaron en claro qué opinan al respecto.

Stefi Roitman y Ricky Montaner dialogaron con Revista ¡Hola! y rompieron el silencio respecto a los rumores de crisis que enfrentan desde que se casaron en enero pasado. "Mostramos mucho de nuestra relación y estamos muy expuestos", opinó con sinceridad la influencer ante la infinidad de especulaciones en las que se vieron envueltos en el último tiempo.

En enero pasado, Stefi Roitman y Ricky Montaner se casaron con una gran fiesta en la que estuvieron invitados todos sus afectos, pero junto con la ceremonia llegaron un sinfín de rumores de crisis y malestar en la pareja. Sobre todo cuando no se muestran juntos en redes sociales. Pese a que suelen negar las especulaciones, las mismas se mantienen e intensifican cada vez.

Pero en las últimas horas, la joven pareja dialogó con Revista ¡Hola! y se refirieron a los constantes rumores. "Es lógico que aparezcan porque mostramos mucho de nuestra relación y estamos muy expuestos, pero nos reímos de eso", aseguró Stefi Roitman. En ese sentido, la influencer sumó una fuerte crítica, con los programas y portales de espectáculos en vista: "No dejan de sorprendernos las barbaridades que llegan a inventar".

De todos modos, Roitman aclaró que al no existir tales crisis, no les afecta lo que se diga. En otro tramo de la entrevista, les consultaron si les gustaba "provocar" en las redes sociales y Ricky Montaner fue claro al respecto: "No, yo siento que posteo lo que me gusta y si hay gente que se molesta o se ofende con eso, bueno pues, qué chévere. Mi intención no es provocar".

"Me pasa lo mismo. Lo que subo es porque me da ganas, no para provocar. Lo que le llega o le hace ruido al otro ya no es tema mío", sumó Roitman. Para cerrar, la ex host digital de La Voz Argentina concluyó: "Obvio que sabemos del poder de las redes sociales y que siempre algo provocan, pero yo no lo hago para generar polémica".

El insólito tatuaje de Ricky Montaner en homenaje a Stefi Roitman que se hizo viral

Ricky Montaner protagonizó una situación que causó la reacción de todas las redes sociales y de la farándula internacional. Creer o reventar, el cantante e hijo de Ricardo Montaner mostró una foto y un video de su nuevo tatuaje: se hizo la cola de su esposa, Stefi Roitman, en el brazo izquierdo.

El artista, quien se desempeñó como jurado de La Voz Argentina (Telefe), sorprendió a sus casi 3 millones de seguidores de Instagram con un video en la junto a Stefi, quien se desempeñó como host digital durante el reality de canto. Y luego anunció: "Amo tanto a mi esposa que me la tatué".

Luego, Ricky Montaner enfocó a la modelo argentina y le manifestó: "Te amo". Como consecuencia, decenas de usuarios de distintas redes sociales estallaron en comentarios sobre el curioso e insólito tatuaje en el que cosifica a su pareja.