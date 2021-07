Sorpresiva revelación: La desconocida relación entre Alessandra Rampolla y Diego Boneta

La sexóloga charló con Jey Mammón y reveló el vínculo que tiene con el actor de Luis Miguel, la serie.

La sexóloga Alessandra Rampolla visitó América TV tras su salida de El Club de las Divorciadas y conversó con Jey Mammón sobre distintos temas, pero uno en particular llamó la atención de propios y extraños. Tras una observación del conductor, la puertorriqueña reveló la relación que tiene con el actor principal de Luis Miguel, la serie, Diego Boneta.

Hasta su visita a Los Mammones, la relación entre Alessandra Rampolla y el talentoso actor mexicano que interpreta a Luis Miguel en la popular serie de Netflix. "Nunca hablamos de esto. ¿Tu mamá es prima de la mamá de (Diego) Boneta? ¿Sos prima segunda de Boneta?", consultó el conductor de Los Mammones.

"Sí, en casa de mis padres lo conocí", reveló Alessandra entre risas por la sorpresa del conductor al confirmar el rumor. Si bien contó que se lleva bien y el trato entre ambos es cordial, aclaró que el vínculo no es de todos los días ya que ambos tienen realidades muy distintas en las que coincidir en tiempo y espacio parece imposible.

A continuación Jey preguntó: "¿Como es Boneta? ¿A qué huele?". Rápidamente la presentadora de televisión respondió que coincidieron en la playa en eventos familiares. "Te la tenés que bancar porque son primos", bromeó el conductor. "Son muy lindos. Es una linda parte de la familia", acotó Alessandra.

Sobre los detalles de la relación entre ambos, la puertorriqueña fue escueta y precisó: "Nosotros nos saludamos por redes, todo muy casual. No somos primos que nos contamos lo que está pasando". Dando por terminado el asunto, el conductor recordó que Diego Boneta no tiene el mejor concepto del conductor de América.

Meses atrás, Jey reveló que, luego de que sus colegas de radio Metro lo desafiaran a conseguir una nota con Boneta, Mammón le envió un mensaje con exceso de confianza al actor para convencerlo de que le brindase una entrevista y el mexicano decidió bloquearlo. Por eso, hacia el final de la confesión de la sexóloga, el músico exclamó entre risas: "Le mandamos un saludo a Boneta que está viendo el programa".

¿Qué dijo Alessandra Rampolla sobre Laurita Fernández?

En la misma entrevista, Jey Mammón aprovechó para averiguar en qué situación se quedó Alessandra con Laurita Fernández, la conductora de El Club de las Divorciadas en El Trece, luego de su renuncia de la que se habló en todos lados. “¿Te irías de vacaciones con Laurita Fernández?”, indagó el músico.

Si bien se mostró muy sorprendida con la pregunta, la sexóloga respondió de inmediato "sí", aunque aclaró que entre ella y la bailarina no hay una relación de amistad. A continuación, señaló que saldría a tomar algo con Laurita. “No nos conocemos tanto, pero no veo por qué no veo por qué no nos iríamos de vacaciones”, sintetizó.