Silvina Escudero confirmó lo que todos piensan sobre OnlyFans: "Submundo"

La bailarina contó detalles sobre su incursión en la plataforma de contenido para adultos. Escudero se sumó por recomendación de Cande Tinelli.

Silvina Escudero saltó a la fama en el teatro de revistas, luego brilló en la pista del Bailando por un Sueño y no se alejó nunca más de los medios. En el medio, abrió su propio estudio de danzas, el cual tuvo que cerrar por las pérdidas que le generó la pandemia. Sin embargo, encontró una nueva forma para complementar su ingresos: vender contenido en OnlyFans.

La bailarina se metió de lleno en la plataforma para adultos. "A mí me encanta trabajar en redes sociales, como también me encanta trabajar en la tele. Pero sí, claramente con el correr de los años van cambiando las cosas. Imaginate que hoy hay que pagar para ver mis pies", reveló entre risas.

La iniciativa la tomó hace algunos meses y uno de los primeros en saberlo fue Federico, su flamante esposo. "Me dijo: '¿Estás segura que eso sirve?'. Le digo: '¿Perdón? Cotizan. Los pies cotizan'. Y es un submundo, eh", indicó, en diálogo con Infobae.

Silvina llegó a la plataforma por recomendación de Cande Tinelli, quien también incursionó hace un tiempo en el rubro. "Yo no entendía. Estaba en otra empresa, terminé el año pasado, hice creo que seis meses. Y le pregunté a Cande Tinelli, que ella está en Only. A mí me gustan los pies, yo me los cuido. Empecé a interiorizarme. ¿Si yo te digo “poné una foto sexy de tus pies”, sabés cómo hacerlo? Ni idea. No sabía qué les gusta: la planta, el arco, el tobillo, los dedos. Y te tiro una frase: sock soft. Es como que le hacés un striptease al pie. Un video sacándote la media", reveló.

Además, contó que su esposo es la persona que más la incentiva a subir fotos más jugadas. "¿Sabés que las fotos más sexies que tengo me las saca él? De hecho me dice: 'Ahí no estás mostrando nada. Mostrá un poco. Ponete más de cola. Le digo que quiero grabar en Tailandia; 'Vamos”. En mi laburo él me re acompaña, me re banca. 'Mientras vos te sientas cómoda con lo que vos mostrás, mostrá lo que quieras', me dice", subrayó Silvina.

Cuando le consultaron sobre la publicación más funcionó, indicó que fue una que se sacó de espalda en un espejo: "La planta de los pies gusta mucho". Y a la hora de hablar de ganancias -el servicio es en dólares-, aclaró que sus ingresos son normales. "Tiene que ver también con cuántos seguidores tenés. Como en Instagram mismo. Yo todavía no lo publicité mucho. Estoy incursionando, son mis primeros tres meses", explicó Escudero.

Silvina Escudero contó el calvario que vivió en su casamiento

Silvina Escudero habló sobre el duro momento personal que atravesó después de su tan soñado casamiento con su pareja, Federico. La modelo se mostró muy enamorada y feliz durante el último tiempo, pero lo que nadie sabía es que el día de su boda sufrió una inesperada pérdida. Ahora que ya pasaron unos meses de los sucedido, abrió su corazón y contó todo con lujo de detalles.

La ceremonia civil se realizó en abril de 2022 y, meses después, la pareja celebró en la iglesia junto a sus familiares y amigos más cercanos. Silvina brindó una entrevista en el streaming Estamos en Una, en el que contó detalles desconocidos sobre su casamiento y su relación. En un momento de la charla, destacó que los casamientos "te unen" con algunos de tus seres queridos, mientras que con otros "te desunen".

“Ahí te das cuenta cómo te bancan y te quieren tus amigos”, reflexionó la modelo. Acto seguido, contó, con una enorme angustia: “Mi mejor amigo dejó de serlo. No vino a mi casamiento. No te estoy hablando de un pibe cualquiera de un grupo de amigos. Era mi mejor amigo de hace 20 años”. Además, aseguró que ni siquiera se puso en contacto con ella para felicitarla.

“Me dijo 'estoy de viaje, no voy a poder ir al civil'. Después, nunca me mandó un '¿cómo te fue?' o 'mandame la foto'. A la iglesia no vino y nunca más me habló. Para mí sintió celos de algo, pero no por amor”, confesó. Un tiempo después, su amigo reapareció con una insólita explicación: “Me dijo que le molestó que el año pasado no había ido a su cumpleaños. Fue un sufrimiento, lo sufrí. Es re triste”.