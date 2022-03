Cande Tinelli vende contenido erótico en OnlyFans: cuántos dólares cobra

Cande Tinelli reveló que va a vender contenido para adultos en OnlyFans: la suma de dinero que cobrará.

Cande Tinelli, influencer e hija de Marcelo Tinelli, tiene un enorme alcance en sus redes sociales: cuenta con una base de 4.3 millones de seguidores en Instagram. Esto significa una importante fuente de ingresos y muchas posibilidades de crecer en Internet para seguir generando más ganancias. Este es el caso de Cande, quien acaba de anunciar su nuevo proyecto: va a vender contenido en la plataforma para adultos OnlyFans.

A través de una suscripción mensual en dólares, cualquier miembro adherido al servicio puede ver las fotos y videos de la persona a la que desee suscribirse. La principal razón por la que varias estrellas encuentran en esto una fuente de trabajo es porque la paga es en moneda extranjera y sin intermediarios. Varias mujeres famosas del medio, como Florencia Peña y Silvina Luna y Silvina Escudero, también trabajan como creadoras de contenido en una plataforma similar llamada Divas Play.

Cada suscripción en OnlyFans tiene un costo de entre 10 y 20 dólares por persona. Según lo que trascendió, la hija de Tinelli cobrará un mínimo de 15 dólares por cada usuario que desee ver su contenido. “Es un hecho, tengo OnlyFans. Bienvenida yo”, anunció Candelaria a través de sus redes sociales. Cabe destacar que al tratarse de figuras públicas sus ganancias son superiores a las de cualquier otra mujer no famosa de la plataforma.

Historia compartida por Cande Tinelli en su cuenta de Instagram.

Divas Play: la plataforma en la que están Florencia Peña, Silvina Escudero y Silvina Luna

Peña, Escudero y Luna forman parte de Divas Play, una red social que sigue el mismo formato de OnlyFans. Sobre esta decisión, Luna expresó: “Cuando me ofrecieron esto dije: ´¿Por qué no hacerlo?´. Todo ese trabajo que hice de elegir sin pensar en lo que opinen me dio la posibilidad de decir que sí. Es un trabajo más, creo que vamos cambiando de roles, nos vamos poniendo diferentes vestuarios en nuestra vida, pero la esencia sigue siendo la misma. Este es un rol que me toca ahora jugar”.

La panelista Cinthia Fernández reveló que también está considerando unirse a alguna de estas dos plataformas ya que necesita el dinero. “Chicos, el cachet de cada artista está entre 3 mil y 10 mil dólares. Yo estoy negociando, me ofrecieron muy buena plata y lo estoy pensando. Yo tengo que pagar las expensas y los que me critican no me van a pagar mis gastos. A mí me divierte conectar con esa parte erótica, me da el cuerpo y puedo hacerlo hoy, así que las críticas que se las metan donde quieran”, declaró.