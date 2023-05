Nico Riera reveló cuántos dólares gana vendiendo fotos de sus pies

El actor hace unos meses se sumó a una plataforma para comercializar fotos y videos de sus pies.

Nicolás "Tacho" Riera saltó a la fama con su participación en Casi Ángeles. Una vez que terminó la exitosa serie de Cris Morena, el actor se ganó un lugar en el medio y trabajó ininterrumpidamente en diferentes tiras. Sin embargo, hace algunos meses sorprendió a todos al anunciar que incursionó en una actividad que le asegura ingresos en dólares.

¿Tenés fetiches con los pies? Parece que les interesan más mis pies que el gaming, así que les dejo mi usuario de Feet Finder para quien quiera mis pies, ahí tienen, acá”, escribió en sus redes. La iniciativa causó sorpresa y esta semana reveló cuánto dinero obtuvo por sus fotos.

“Entre tus últimos ingresos estuvo esto de la foto de los pies... ¿Se paga por eso?”, le preguntó Rodrigo Lussich durante su visita a Socios del espectáculo. Sin embargo, Tacho se mostró decepcionado por los resultados: “No, no, no le saqué mucho, lo probé pero no... Es una plataforma que subís solo fotos o videos de pies y la gente paga por eso”.

Sobre la elección de este nuevo rumbo en su carrera, sostuvo: “No sé si tengo lindos pies, pero no sé si buscan lindos pies. Yo me armé un perfil y empecé a subir fotos de pies a ver si funcionaba”. En ese sentido, reveló que decidió crearse la cuenta luego de que muchas personas halagaran esta parte de su cuerpo.

“Parece que hay gente a la que le gustan los pies. Te pagan por mensaje, también te pueden pedir cosas, por suscripción... Es como un OnlyFans”, precisó Riera. El emprendimiento generó mucha interés en los panelistas y preguntaron con insistencia cuándos dólares había recibido. “Hice dos mangos, poco la verdad...”, dijo decepcionado. A continuación, les dio una muestra gratis a los televidentes: se sacó las zapatillas, las medias y mostró sus pies.

Cuántos dólares cuestan las fotos de los pies de Nicolás Riera

Nico Riera sorprendió a sus miles de seguidores al anunciar que se sumaba a Feet Finder. Se trata de una plataforma para la venta y compra de fotografías de pies con fines sexuales y fetichistas que está que desde hacer meses es promocionada por varios influencers en TikTok bajo el argumento de que es una forma sencilla de ganar dinero.

El actor, cuyo nombre de usuario “NickRiver”, se unió al sitio en febrero de este año y estos meses realizó 20 posteos. Al entrar a su perfil, el actor se muestra al mundo con una foto de su cara, además de especificar su altura y edad.

Por ahora, Tacho tiene tan solo 16 seguidores en su cuenta. Y los interesados en visualizar las diferentes fotos y videos de los pies, deberán pagar un valor que oscila entre los 15 y 40 dólares dependiendo del tipo de contenido.

No obstante, en algunos de las publicaciones se puede observar una previsualización si necesidad de abonar por las imágenes. Su “primera sesión” de fotografías consta de 6 postales a un costo de 15 dólares, es decir, $6.457 según la cotización actual del dólar tarjeta.