El Gobierno cambió las reglas para comprar dólar MEP y contado con liquidación

Las compras de dólares MEP o CCL que se realicen a través del Bonar 2030 o del Global 2030 tendrán que esperar 15 días para disponer de las divisas. Antes eran cinco días. Empieza a regir mañana miércoles.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) prohibió a quienes hayan comprado dólar MEP o contado con liquidación vía bonos soberanos a disponer (comprar o vender) de tales divisas por 15 días. Se trata de una medida restrictiva que, a partir de mañana miércoles, apunta a reducir la volatilidad en el mercado cambiario.

La entidad emitió la RG962 que prohíbe a quienes hayan comprado dólar MEP o CCL vía AL30 o GD30, por 15 días, disponer (comprar o vender) de tales divisas. El comunicado oficial explicó: "Se modifica las condiciones para contabilizar los límites de las carteras propias de agentes para las operaciones de compra venta de valores negociables de renta fija denominados y pagaderos en dólares emitidos por la República Argentina".

También se dispuso que los agentes podrán cursar órdenes para concertar operaciones con liquidación en moneda extranjera o para transferir valores negociables desde o hacia agentes depositarios del exterior sólo si durante los 15 días corridos anteriores, el cliente no concretó operaciones de venta de valores negociables de renta fija nominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos bajo ley local y/o extranjera, con liquidación en moneda extranjera, "en el segmento de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo" y, asimismo, que exista manifestación fehaciente de no hacerlo en los quince 15 días corridos subsiguientes, explicó el comunicado.

El Gobierno puso la lupa en el dólar financiero

Según pudo saber El Destape, la CNV analiza "los arbitrajes y rulos que hicieron las sociedades de Bolsa" en las últimas jornadas. Según fuentes del mercado, hubo operaciones fuera del marco habitual y de importante volumen que promueven la suba de las versiones financieras del dólar, lo que se conoce como contado con liquidación y Bolsa (o MEP).

Los datos que manejan en el ente darían cuenta de la intervención de las operadoras denominados Agentes de Liquidación y Compensación Integral (Alyc), que llevan a cabo el arbitraje de bonos entre el mercado local y exterior, para generar enormes ganancias por comisiones a partir de la disparada de los precios de los tipos de cambio alternativos. La reiteración del rulo y los montos es lo que configura la maniobra especulativa, y la facilitación por parte de las sociedades de bolsa sí son motivo de sanción.

Es decir, el Gobierno no va por individuos pequeños que no generan distorsiones mayores, sino que los informes de la CNV apuntan directamente a los jugadores del mercado que pueden causar daño a través de maniobras especulativas. Cabe remarcar que las mismas no representan un delito particular.

Si bien existen más de 200 Alyc inscriptas, el negocio está controlado por cuatro o cinco empresas. En el listado del BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) se encuentra el ranking de las mayores operadoras, las cuales además operan para algunos bancos, aunque el negocio principal son los dólares financieros. Para hacer contado con liquidación, el podio con las principales operadoras son: Allaria Ledesma & Cía., Buenos Aires Valores, AR Partners, Balanz Capital Valores, y SBS Trading.