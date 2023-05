Un exparticipante de Gran Hermano se suma a OnlyFans: "Voy por todo"

Uno de los exhermanitos reveló que se abrirá una cuenta en la plataforma de contenido para adulto para hacerle frente a sus problemas económicos.

El futuro laboral de mucho de los participantes de la última edición de Gran Hermano es incierto. Mientras algunos, como Holder o Coty, se aseguraron un lugar en el Bailando 2023, otros de los hermanitos están con urgencias económicas. De hecho, uno de ellos reveló que se sumará a OnlyFans para hacerle frente a la falta de ingresos.

Se trata de Juan Reverdito, el ex GH que en más de una oportunidad se quejó por el trato que tenía la producción del reality de Telefe con él. En sus reiterados reclamos, expresó su malestar por no ser invitado a los debates o por la falta de propuestas laborales en comparación con otros de sus compañeros.

El pasado fin de semana, El tachero fue invitado a Estamos a tiempo extras, el programa conducido por Diego Ramos, y reveló que comenzará a vender contenido erótico. La idea la tenía en mente desde hace meses, pero no se había animado a dar el paso definitivo. “Por el momento no tengo cuenta de OnlyFans, pero jamás dejaría la puerta cerrada. Con 43 años no me molestaría exponerme”, afirmó luego de que se filtraran fotos de él desnudo.

"En algún momento coqueteaste con el tema de OnlyFans y vender contenido, ¿en qué quedó eso?", consultó uno de los panelistas del ciclo. Sin dudarlo, Reverdito confirmó: "Lo voy a hacer, sí. Lo voy a hacer. Mi novia la semana pasada me dijo: 'si querés hacerlo, hacelo".

Luego, se refirió a uno de los motivos por el cuál dará este paso: "Lo tengo que hacer porque necesito plata. Hay que laburar mucho pero es para aprovechar. Para mí es todo nuevo y confío que algo bueno voy a sacar". Además, contó que le propuso a su novia sumarse al proyecto.

A continuación, Ramos le explicó que los creadores de contenido erótico deben subir material constantemente y le consultó que tipo fotos y videos está dispuesto a compartir. "Y yo iría por todo. Ya está, hay que aprovechar, después... ya tengo 43, así que hay que aprovechar", sentenció Reverdito.

Moria Casán fulminó a Juan Reverdito

Además de su futura cuenta en OnlyFans, Juan Reverdito inició una campaña para sumarse al al Bailando. El tachero, reconocido hincha de San Lorenzo al igual que Marcelo Tinelli, grabó un video en el Nuevo Gasómetro y al menos ya sabe que le llegó al conductor. "Lo ven a Juan Reverdito en el 'Bailando 2023'?", escribió el gerente artístico de América en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, recibió una propuesta para demostrar sus cualidades actorales en los escenarios. “Primicia, Juan Reverdito llega al teatro. Próximamente más novedades", escribió el periodista Guillermo Barrios. La publicación causo gran revuelo y recibió el comentario de una figura: Moria Casán.

La "One" no le tuvo compasión al ex GH. “¿Cómo espectador?”, se preguntó la diva y el tuit se volvió viral. De inmediato, el posteo se llenó de "likes" y bromas contra el tachero, que es recordado en las redes por repetir la frase "Me equivoquè" cuando explicó su comportamiento en la casa más famosa del país. Pero esa no fue la primera vez que Moria atacó con su lengua karateca al tachero. Pues también comentó el video que subió para ser convocado al Bailando 2023: “Que no lo llamen Marce, please. Que no tuteen, o boss, o jefe o SR, necesito estar en el bailando, ¿podré? Gracias por sí o no”.