Inesperada revelación de Marcelo Tinelli desde la puerta de América TV

Marcelo Tinelli realizó un posteo en sus redes sociales completamente sorprendido por lo que estaba pasando en la puerta de América TV. La revelación del conductor en la previa al inicio de Bailando por un sueño.

Marcelo Tinelli se encuentra con todos los preparativos para dar inicio a Bailando por un sueño en su vuelta a la conducción del famoso reality show. En ese contexto, se mostró completamente sorprendido por lo que observó en la puerta de América TV y lo mostró a través de un posteo en sus redes sociales.

En medio de negociaciones con los participantes y el jurado de la edición 2023 de Bailando por un sueño, Marcelo Tinelli utilizó su cuenta de Instagram para exponer lo que estaba pasando en la puerta del canal ubicado en el barrio porteño de Palermo. "¡Guau! Lo que es la cola para el casting de bailarines profesionales para el Bailando", escribió en un video publicado a través de sus historias.

Es que al haber confirmado a varios de los participantes famosos como Lourdes Sánchez, Mariano Martínez, Tomás Holder, entre otros, ahora se viene la convocatoria para aquellas personas que sean bailarines profesionales y no profesionales. "No lo puedo creer. La cola da la vuelta toda la manzana. Y ahora se viene la de gente no profesional. Ahí tenemos que alquilar un estadio", expresó Tinelli.

Aún se desconoce cuándo va a comenzar el reality show, pero frente al visible casting y la reciente conformación del jurado, parece que todavía falta bastante. "Gracias a todos por el apoyo", concluyó Tinelli, quien en otras publicaciones compartió videos de potenciales bailarinas a contratar para el Bailando.

Marcelo Tinelli exigió a una figura del Bailando y se lesionó: incertidumbre con el debut en América TV

Marcelo Tinelli sufrió un dolor de cabeza por lo que pasó con una de sus máximas figuras de Bailando por un sueño. En medio de los preparativos para poder regresr a la televisión lo antes posible, el conductor tomó la decisión de adelantar los ensayos pero uno de los participantes se lesionó, por lo que peligra su incorporación al reality show que se va a emitir por América TV.

Se trata de Mariano Martínez, uno de los confirmados para la edición 2023 de Bailando por un sueño junto a Lourdes Sánchez, los ex Gran Hermano como Tomás Holder, Coti Romero, Alexis "Conejo" Quiroga, entre otras figuras del espectáculo. El actor, que hará dupla con su pareja Triana Ybañez, tiene varios compromisos en paralelo y sufrió una dura lesión.

Se quebró un dedo del pie derecho y se desconoce cuánto tiempo demorará su recuperación. Cabe recordar que Mariano Martínez protagoniza una obra de teatro llamada Tom, Dick & Harry con el Bicho Gómez, Yayo Guridi, Mercedes Oviedo, Gabriela Sari, María Valenzuela, Jorge Noya y Rodrigo Raffeto.

Es una comedia que tiene una gran exigencia física y allí fue donde se lesionó. Según trascendió a través del portal MDZ Online, el médico del actor le recomendó no bailar, pero Martínez decidió participar igualmente de Bailando por un sueño, teniendo en cuenta que Tinelli y su equipo están agilizando todo para poder estar en la pantalla de América TV lo antes posible.