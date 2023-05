Moria le declaró la guerra a un ex Gran Hermano: "Cómo"

Uno de los exparticipantes del reality de Telefe consiguió trabajo y la diva le dedicó un lapidario comentario.

Gran Hermano fue el último gran éxito de la televisión. Pero el momento de gloria pasó, Telefe comenzó a sentir la baja del rating y los exparticipantes, en su gran mayoría, no lograron permanecer en el medio. Uno de ellos, además de pensar en su futuro, ahora tiene que lidiar con la lengua karateca de Moria Casán

Tras romper los contratos que los unía con el canal, los concursantes empezaron a buscar nuevos trabajos y la nueva edición del Bailando es el deseo de muchos de ellos. Mientras tanto, Juan Reverdito recibió una interesante oferta y también la picante burla de la diva.

Luego de que en varias entrevistas el taxista revelara que no estaba pasando por un buen momento económico, el panelista de NET TV Guille Barrios anunció el trabajo que le ofrecieron al exhermanito. “Primicia, Juan Reverdito llega al teatro. Próximamente más novedades”, posteó en su cuenta de Twitter.

La publicación se llenó de interacciones, pero todas la miradas cayeron en el comentario de Moria. “¿Cómo espectador?”, escribió La One poniendo en tela de juicio las capacidades de Reverdito para lucirse en las tablas. De inmediato, el posteo se llenó de "likes" y bromas.

Cabe destacar que el tachero había contado en el programa Mañanísima, que no tenía un buen pasar económico tras salir de la casa de Gran Hermano."Estoy complicado y poniéndole el pecho a todo esto. No estoy bien. La calle está difícil y el auto que yo tengo es mitad mío y mitad de mi ex", relató.

Juan Reverdito quiere entrar al Bailando y Tinelli tuvo una inesperada reacción

Hasta el momento solo tres exparticipantes de Gran Hermano fueron confirmados para el Bailando 2023: Coti Romero, Alexis "El Conejo" Quiroga y Tomás Holder. Sin embargo, son varios los que están haciendo campaña para conseguir un lugar en el programa de Marcelo Tinelli.

En este ocasión fue Juan Reverdito, quien acudió a sus redes sociales, para intentar llamar la atención del conductor y pedirle que lo sume. En el video que compartió en su cuenta de Instagram, el taxista simula estar llamando al presentador y en vista de no recibir su respuesta, dijo: "Vamos atendeme el teléfono... Tirame un centro Marce. No me contesta", se lamentó en la actuación.

Después, hizo como si le estaba enviando un audio: "Escuchame Marce querido, no puede faltar un cuervo en el Bailando... aparte la voy a romper, olvidate. No voy a parar hasta que me llames y me confirmes: Juan al Bailando", cerró.

Rápidamente, el conductor reaccionó al video y lo reposteó en sus historias de Instagram: "Lo ven a Juan Reverdito en el 'Bailando 2023'?", escribió el conductor.