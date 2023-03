Juan Reverdito no aguantó más y expuso a la producción de Gran Hermano: "Mucha bronca"

Juan Reverdito descargó toda su furia contra los productores de Gran Hermano y reveló los manejos que nadie sabe sobre el reality.

Juan Reverdito, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), volvió a hacer un duro descargo contra la producción del reality por supuesto acomodo. Según el taxista, el canal no trataría a todos los exintegrantes de la casa de la misma manera.

Juan, a diferencia de otros exparticipantes, no estuvo presente en casi ninguno de los debates de Gran Hermano. Cuando sus seguidores le preguntaron el motivo de su ausencia, Reverdito explicó que la producción nunca lo invitó. Además, aseguró que no recibió las mismas oportunidades y ofertas laborales que el resto de sus compañeros, especialmente por una situación puntual que ocurrió.

“Estoy con bronca porque quisiera estar adentro, no acá. Es muy fuerte verlo de afuera. Y mucha bronca, porque quería jugar al juego del auto, que es por lo que yo entré", se quejó el ex hermanito en Mañanísima (Ciudad Magazine). A pesar de todo, aseguró que se siente "feliz" y que está esperando "una oportunidad a ver si aparece algún trabajito o algo".

Sin embargo, apuntó contra la producción por haberle permitido a Walter "Alfa" entrar a la casa a dejar una valija. “Hace un mes que la casa es un bodrio. Hay otros chicos que están afuera que le podrían poner más picante que 'Alfa', no a todos nos dejan ir a los pisos de los programas y a él sí. Tiene privilegios", aseguró. Además, sostuvo que "la gente pagó para sacarlo y ahora lo meten".

"¿Por qué no hacen una encuesta a ver qué participante quieren que entre? Y eso muestra qué mal que estamos, porque le damos protagonismo a una persona que maltrató a mucha gente dentro de la casa. No quiero dar nombres, pero muchos de los que lo criticaban, ahora cuando salió le chupaban las medias", argumentó Juan.

Juan Reverdito reveló si existe fraude en Gran Hermano

Con respecto a los rumores de fraude que circulan desde hace meses, Juan opinó que no existe el fraude, pero que "inflan" a algunos participantes para manipular el curso del programa. "En los debates, cuando quieren sacar a alguien o perjudicar a un participante con los tapes, lo hacen y esa persona se termina yendo el domingo”, observó.

Además, dijo que muchas veces pidió ir a los debates y siempre le dijeron que tenían la grilla ocupada. "Estoy enojado porque no me tienen en cuenta, y yo creo que más allá de que haya jugado mal, soy parte de Gran Hermano. Hay gente que salió de la casa antes que yo y sigue estando en los debates. Esto le dije a los productores y me parece que les cayó mal", concluyó el taxista.