Fraude en Gran Hermano: el video que incomoda a Telefe

Luego de la gala de eliminación de Gran Hermano en la que Ariel Ansaldo quedó fuera del programa en un mano a mano ante Julieta Poggio, se viralizó un video que expone a la producción del programa emitido por Telefe.

En las últimas horas se desató una polémica que dejó muy mal parada a la producción de Gran Hermano. Luego de la gala de eliminación de Telefe en la que Ariel Ansaldo perdió el mano a mano ante Julieta Poggio, se viralizó un video en el que una fanática denunció fraude en la votación.

La denuncia se conoció a través de un video de TikTok en el que una espectadora de GH intentó sumarse a la votación final del programa: en el mismo, una mujer intentó votar a Julieta para que abandone la casa y no pudo por un "error del sistema". En cambio, cuando intentó votar a Ariel a modo de prueba, la aplicación funcionó correctamente.

"Fraude en Gran Hermano. Julieta se quedó por trampa", tituló el usuario de la mencionada red social. Y finalmente, la fanática disparó duras declaraciones contra la producción del programa: "Los de Gran Hermano son un fraude. Quiero votar a Julieta y ponerle 5 votos... y no me deja. Ahora..., si quiero votar a Ariel y le pongo 5 votos..., me deja". Lo curioso es que no es la primera vez que se da una denuncia de este tipo en las redes sociales.

Julieta Poggio le ganó el mano a mano de la votación a Ariel Ansaldo, que quedó eliminado en Gran Hermano.

Lo cierto es que otros usuarios y usuarias de las redes también acusaron de "fraude" y "acomodo" de Julieta Poggio en el exitoso reality show, que mientras tanto alcanzó un pico de 24,6 puntos de rating, el más alto de la presente edición, y un promedio de 22,3.

Las denuncias de fraude en Gran Hermano en las redes sociales

Julieta Poggio le tiró una indirecta a Marcos en Gran Hermano

La idea de una relación romántica entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio de Gran Hermano cada vez ilusiona más a los seguidores del programa. Y aunque si bien nunca pasó nada entre los participante durante los tres meses de competencia, una reciente frase de la bailarina hacia el salteño volvió a aumentar la ilusión de los internautas que sacaron varios memes a la luz.

Durante la emisión del lunes 6 de febrero, la producción les propuso a los participante un "juego de roles" en donde tenían que vestirse de diferentes personajes animados y decirles de frente una virtud y un defecto a sus compañeros. En este marco, cuando llegó el turno de Julieta sorprendió al hacerle un particular pedido a "El Primo".

"Marcos lo que tiene es que es muy gracioso. Así callado como lo ves te tira esa voz divertida y te hace reír mucho. Y lo malo es que se guarda muchas cosas", empezó por decir Poggio. Luego, añadió: "Yo quiero que te la juegues". Ante esta inesperada declaración, los fanáticos enloquecieron, relacionaron a esta frase de forma romántica y reaccionaron en redes con decenas de memes.