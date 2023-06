El calvario que Silvina Escudero vivió en su casamiento: "Lo sufrí"

Silvina Escudero confesó el desgarrador momento que vivió en uno de los días más importantes de su vida, su boda.

Silvina Escudero habló sobre el duro momento personal que atravesó después de su tan soñado casamiento con su pareja, Federico. La modelo se mostró muy enamorada y feliz durante el último tiempo, pero lo que nadie sabía es que el día de su boda sufrió una inesperada pérdida. Ahora que ya pasaron unos meses de los sucedido, abrió su corazón y contó todo con lujo de detalles.

La ceremonia civil se realizó en abril de 2022 y, meses después, la pareja celebró en la iglesia junto a sus familiares y amigos más cercanos. Silvina brindó una entrevista en el streaming Estamos en Una (República Z), en el que contó detalles desconocidos sobre su casamiento y su relación. En un momento de la charla, destacó que los casamientos "te unen" con algunos de tus seres queridos, mientras que con otros "te desunen".

“Ahí te das cuenta cómo te bancan y te quieren tus amigos”, reflexionó la modelo. Acto seguido, contó, con una enorme angustia: “Mi mejor amigo dejó de serlo. No vino a mi casamiento. No te estoy hablando de un pibe cualquiera de un grupo de amigos. Era mi mejor amigo de hace 20 años”. Además, aseguró que ni siquiera se puso en contacto con ella para felicitarla.

“Me dijo 'estoy de viaje, no voy a poder ir al civil'. Después, nunca me mandó un '¿cómo te fue?' o 'mandame la foto'. A la iglesia no vino y nunca más me habló. Para mí sintió celos de algo, pero no por amor”, confesó. Un tiempo después, su amigo reapareció con una insólita explicación: “Me dijo que le molestó que el año pasado no había ido a su cumpleaños. Fue un sufrimiento, lo sufrí. Es re triste”.

El devastador momento de Silvina Escudero: "Es muy triste"

Por otro lado, recientemente la hermana de Vanina Escudero sufrió otra pérdida importante: la de su gata Matilda. "Durante 16 años y medio fue 'hermana, hija, sobrina, nieta y otros parentescos' para nuestra familia. Gracias por tantos ronroneos, por aceptar a cada animal que rescatamos y adoptamos en todos estos años, por ser tan dulce y cariñosa. Hoy nos toca despedirte, es muy triste, pero sé que fuiste muy amada y muy feliz", expresó en un posteo.

"Solo te pido que desde donde estés, le mandes muchos ronroneos a mamá porque los va a necesitar. Estaban juntas todo el día. Mati, acá se te va a extrañar mucho. Gracias por haber sido mi familia. Te amamos", cerró la bailarina. La publicación se llenó de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, quienes le enviaron fuerzas en aquel triste momento.