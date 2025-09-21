Se viralizó un video de Marcelo Tinelli con Pachu Peña y un desodorante

El desopilante video viral de Pachu Peña, Tinelli y un desodorante.

Marcelo Tinelli volverá a estar frente a las cámaras, aunque esta vez no será las de la televisión. El reconocido conductor estará al frente de Estamos de paso en Carnaval, los martes y miércoles desde las 20:00. Será su primera incursión el streaming y se verá acompañado por nombres como Sabrina Rojas; Carla Conte; Seba Almada; sus hija Candela y Juana; Fede Bal; "el Tirri"; Iván Ramírez y "Pachu" Peña.

Con este último, el exdirigente de San Lorenzo protagonizó un video que se viralizó en las redes sociales, ya que en el mismo hace acto de aparición un desodorante, elemento vinculado al mediático por un rumor de hace muchos años.

El video de Tinelli con Pachu Peña y un desodorante

Marcelo Tinelli estará al frente de un programa en Carnaval.

En las imágenes se puede observar a Marcelo Tinelli hablando del programa del cual estará al frente diciendo: "Volví muchas veces en mi carrera, pero esta vuelta es diferente: no es tele, es streaming". "Es un mundo totalmente nuevo, tenés que aprender todo, casi te diría de cero. Lo que les prometo es que me voy a reir de todas las cosas que me pasaron, todas las cosas que dicen de mí. El primero que se va a reir, soy yo", adelanta.

Tras ello es cuando se mete en la escena Pachu, con un desodorante en la mano. "Marcelo, disculpame querido. Una idea brillante para el programa: 'Historias de desodorante'", esgrime, ante la mirada de Tinelli a cámara y con un zoom que evidencia su "desconcierto". "Testimonios, podés arrancar vos si querés. Me parece que es por acá esto...", prosiguió, concluyendo con una serie de señas haciendo referencia a que "se iría para arriba" en cuanto a popularidad.

¿La respuesta del conductor ante tal planteo, luego de varios momentos de silencio? Un contundente "pero por qué no te vas a la...", interrumpido por el anuncio del horario del nuevo programa.